15日は西日本で朝から、関東も午後は雨が降り出しそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■西日本は15日朝から傘の出番

15日(水)の朝は九州〜近畿で雨が降りやすいでしょう。九州の雨は午前中にほぼやむ予想です。近畿は昼前からだんだんと降り方が強まり、夕方〜夜にかけては広く本降りとなりそうです。中国・四国は夜になるとだんだんと雨があがる予想です。

■15日午後は東日本も雨

昼前後には東海や北陸も次第に雨が降り出す見込みです。昼を過ぎると関東にもだんだんと雨雲が広がるでしょう。関東では夜〜16日(木)未明にかけて、沿岸部を中心に雨脚の強まる所がありそうです。

■東北も15日夜遅くは雨に

夜は東北でも次第に雨の範囲が広がりそうです。日中晴れ間の出る北海道も夜は道南を中心に、雨か雪の降る所があるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。

■雨で昼間の気温はダウン 服装は？

15日(水)の朝の最低気温は、大阪と名古屋で前日より2〜3℃高く、5月下旬並みでしょう。

【15日(水)予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 3℃ （-2 平年並み）

仙台 9℃ （＋1 4月下旬）

新潟 10℃（＋4 5月上旬）

東京 14℃（-1 5月中旬）

名古屋 16℃（＋3 5月下旬）

大阪 17℃（＋2 5月下旬）

福岡 16℃（-1 5月中旬）

日中の最高気温は、前日より低い所が多いでしょう。一般的に気温が20℃くらいだと、シャツの上にカーディガンを着るのがちょうどいい服装の目安です。14日(火)は長袖シャツ1枚だった方も、15日(水)は1枚羽織るものがあるといいかもしれません。

ただ、湿度は高く、電車の中など人の多い場所では少しムシムシと感じられそうです。

【15日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（±0 4月下旬）

仙台 16℃（-1 平年並み）

新潟 17℃（＋1 平年並み）

東京 21℃（-4 4月下旬）

名古屋 19℃（-6 4月上旬）

大阪 20℃（-6 平年並み）

福岡 18℃（-1 4月上旬）

■西日本は周期的に雨 19日(日)以降は広く5月並みの陽気

16日(木)は西日本では朝から晴れて、気温がぐんぐん上がりそうです。最高気温は熊本で28℃、高知で27℃など、夏日が続出する見込みです。関東や東北は朝まで雨が残りますが、日中は天気が回復へ向かうでしょう。

17日(金)も東日本、北日本は晴れますが、九州は早くも雨が降り出す見込みです。18日(土)は全国的に雲が広がりやすく、西日本と北海道で雨が降る予想です。

19日(日)は広い範囲で晴れて行楽日和となるでしょう。19日(日)は名古屋で26℃など、九州〜関東は汗ばむ陽気となりそうです。

■季節先取りの暖かさ続く…

気温は平年より高い日が多く、特に19日(日)〜21日(火)にかけては全国的に5月並みの陽気となりそうです。少し早いと思うかもしれませんが、まだ身体が暑さに慣れていない時期ですので、念のため熱中症に気をつけてお過ごしください。

■九州北部で少雨続く

福岡県、佐賀県及び大分県では、昨年10月中旬から降水量の少ない状態が続いています。向こう1か月程度も、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。農作物や水の管理などに十分注意してください。

■大型で猛烈な勢力の台風4号 まもなくサイパンを直撃

14日(火)18時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島付近を北西方向に進んでいます。

この後台風はサイパン島など北マリアナ諸島を通過した後、進路を次第に北寄りから北東に変える予想です。週末は小笠原諸島の東海上を進むでしょう。小笠原諸島では15日未明から高波にご注意ください。

次第に風も強まりそうです。また、東日本や西日本の太平洋側も16日(木)以降、うねりを伴う高波に注意が必要です。