米国とイスラエルの対イラン軍事作戦の影響で原油価格が高騰する中、制裁を回避してロシア産原油を取引する「影の船団」の活動が活発化するとの懸念が高まっている。

バルト海東部のフィンランド湾では４月以降、ロシアに向かうタンカーや貨物船約３０隻が停泊しており、エストニアなど周辺国が警戒を強めている。（エストニア北部ベルギ 上杉洋司）

エストニア海軍が１０日、フィンランド湾で行った監視活動を読売新聞など外国メディアに公開した。哨戒艇でベルギから北東に約２時間航行すると、何隻もの大型タンカーが停泊しているのが見えてきた。

フィンランド湾を通ってロシアの港に寄港する船はエストニアとフィンランドの領海に挟まれた「回廊」を航行しており、その出口付近で「入国待ち」をしているタンカーなどだ。停泊する約３０隻の半数は、船籍偽装や、洋上で原油を他の船に移し替える「瀬取り」などの手法で露産原油を取引する「影の船団」とみられる。付近には常時、露軍の艦船１〜２隻が待機し、欧州側をけん制している。

周辺国は監視活動を強化しているが、ロシア以外の国の排他的経済水域（ＥＥＺ）内でも「航行の自由」が認められるため、明確な違法行為の証拠がなければ、拿捕（だほ）することなどは難しい。エストニア海軍のイボ・バルク司令官は「いざという時に確実に摘発できるよう、あらゆる情報を収集し、同盟国で共有する」と強調する。