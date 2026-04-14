結婚したらロスになりそうな「40代女性俳優」ランキング！ 「深田恭子」を大差で超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
人気芸能人が結婚を発表すると、SNSなどではショックを受けて「ロス」になったファンの書き込みが多くなることでおなじみです。
この記事では、「40代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな40代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は深田恭子さんです。深田さんは、1996年に開催したホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界入り。ドラマ『FIVE』（日本テレビ系）でデビューすると、1998年に放送したドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）でブレークします。
その後は、さまざまなドラマや映画に出演し、日本を代表する美人俳優として人気を獲得。現在でも美貌が健在で、2025年8月に発売した写真集『AO』（集英社）も大きな話題を集めました。長く応援しているファンも多く、結婚を発表したらロスが起きることは間違いないでしょう。
回答者からは、「昔から見てきたから正直ショックが大きそう」（40代男性／神奈川県）、「ショックを受ける男性が多そう」（30代女性／愛知県）、「高嶺の花のイメージがあるので、結婚したらショック」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位は綾瀬はるかさんでした。綾瀬さんは、2000年に開催したホリプロスカウトキャラバンで、審査員特別賞を受賞して芸能界入り。ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）で俳優デビューすると、2004年放送のドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系）でヒロインに抜てきされブレークします。
その後は、ドラマ『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系）や、NHK大河ドラマ『八重の桜』など、話題作で次々と主演を担当。『NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、国民的な人気を得ています。男女問わずに支持を集めているので、綾瀬さんが結婚を発表したら多くのロスを生み出しそうです。
回答者からは、「みんなの憧れが結婚してしまいさびしくなりそう」（30代女性／東京都）、「昔から大好きで、誰かのものになったらさびしい」（30代女性／大阪府）、「独身を最も謳歌していそうだし、このまま自由奔放な雰囲気で活躍してほしい」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
人気芸能人が結婚を発表すると、SNSなどではショックを受けて「ロス」になったファンの書き込みが多くなることでおなじみです。
この記事では、「40代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな40代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：深田恭子／94票
2位は深田恭子さんです。深田さんは、1996年に開催したホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界入り。ドラマ『FIVE』（日本テレビ系）でデビューすると、1998年に放送したドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）でブレークします。
その後は、さまざまなドラマや映画に出演し、日本を代表する美人俳優として人気を獲得。現在でも美貌が健在で、2025年8月に発売した写真集『AO』（集英社）も大きな話題を集めました。長く応援しているファンも多く、結婚を発表したらロスが起きることは間違いないでしょう。
回答者からは、「昔から見てきたから正直ショックが大きそう」（40代男性／神奈川県）、「ショックを受ける男性が多そう」（30代女性／愛知県）、「高嶺の花のイメージがあるので、結婚したらショック」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位：綾瀬はるか／166票
1位は綾瀬はるかさんでした。綾瀬さんは、2000年に開催したホリプロスカウトキャラバンで、審査員特別賞を受賞して芸能界入り。ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）で俳優デビューすると、2004年放送のドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系）でヒロインに抜てきされブレークします。
その後は、ドラマ『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系）や、NHK大河ドラマ『八重の桜』など、話題作で次々と主演を担当。『NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、国民的な人気を得ています。男女問わずに支持を集めているので、綾瀬さんが結婚を発表したら多くのロスを生み出しそうです。
回答者からは、「みんなの憧れが結婚してしまいさびしくなりそう」（30代女性／東京都）、「昔から大好きで、誰かのものになったらさびしい」（30代女性／大阪府）、「独身を最も謳歌していそうだし、このまま自由奔放な雰囲気で活躍してほしい」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)