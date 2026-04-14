【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 体の部位や個人的な事情に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、体の重要なパーツから、社会生活で使われる言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
さ□□
□□ばん
じ□□ごう
ヒント：首の下にある左右一対の細長い骨や、腰を構成する大きな骨の集まり、そして自分の個人的な事情で物事を決めることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こつ」を入れると、次のようになります。
さこつ（鎖骨）
こつばん（骨盤）
じこつごう（自己都合）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の骨格に関する名称や、手続きなどでよく使われる言葉が並んでいました。ジャンルの異なる言葉でも、共通の音をフックに語彙を検索することで、脳の引き出しが整理され、活性化につながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体の重要なパーツから、社会生活で使われる言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
さ□□
□□ばん
じ□□ごう
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正解：こつ正解は「こつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こつ」を入れると、次のようになります。
さこつ（鎖骨）
こつばん（骨盤）
じこつごう（自己都合）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の骨格に関する名称や、手続きなどでよく使われる言葉が並んでいました。ジャンルの異なる言葉でも、共通の音をフックに語彙を検索することで、脳の引き出しが整理され、活性化につながりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)