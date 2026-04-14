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■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、全国の天気を地方ごとに

2026年4月14日18時40分発表　気象庁

14日18時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    猛烈な
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯14度40分 (14.7度)
東経145度55分 (145.9度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    920 hPa
中心付近の最大風速    55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速    75 m/s (150 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 560 km (300 NM)

15日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経144度55分 (144.9度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

16日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯18度30分 (18.5度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ    北 10 km/h (6 kt)
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

17日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯21度00分 (21.0度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯24度05分 (24.1度)
東経148度10分 (148.2度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯28度00分 (28.0度)
東経153度30分 (153.5度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)
暴風警戒域    全域 600 km (330 NM)

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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