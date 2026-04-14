佐藤浩市『仰天ニュース』で声荒げ「もう帰るよ！」 鶴瓶の一言でまさかの展開
俳優の佐藤浩市が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）に出演。プライベートでも交流の深い、MCの笑福亭鶴瓶に声を荒げる一幕があった。
【写真】「三國DNAを感じる」佐藤浩市＆息子・寛一郎の“ダンディーな”親子2ショット
17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』チームの一員として、綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡とともに出演した佐藤は、同映画について「今回の話は軸が2つあるから（綾瀬と妻夫木の）家族の話と、僕の家族の話の軸が微妙な絡み合いをするんです」と紹介。
続けて「あんまり言えないんだけど…」と話したところで、鶴瓶が「言うたらアカン、言うたらアカン」と合いの手を入れると、佐藤が「じゃあ、しゃべんないよ」と仲の良さからくるかけあいを見せ、笑いを誘った。
綾瀬の学生時代の役を担当した當真が「綾瀬さんとは（撮影現場で）お会いできてないんですけど…」と切り出すと、佐藤が「僕とは会ったよね？」とコメント。ますます、佐藤の役どころに謎が深まったが、佐藤は「これ、言えない」と徹底してネタバレを避けた。これに、鶴瓶が「言えないんやったら、来るな！」と仕掛けると、佐藤も「じゃあ、もう帰るよ！」と立ち上がり、息のあった“ケンカ芸”に笑いが広がっていた。
【MC】笑福亭鶴瓶 【レギュラー】松島聡（timelesz）
【アシスタント】杉原凜（日本テレビアナウンサー）
【ｽﾀｼﾞｵｹﾞｽﾄ】綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太(南海キャンディーズ)、高橋成美、塩崎太智(M!LK)（※崎＝たつさき）、賀屋壮也(かが屋)、荒川(エルフ)
【VTR出演】細田佳央太、菅田将暉
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17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』チームの一員として、綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡とともに出演した佐藤は、同映画について「今回の話は軸が2つあるから（綾瀬と妻夫木の）家族の話と、僕の家族の話の軸が微妙な絡み合いをするんです」と紹介。
綾瀬の学生時代の役を担当した當真が「綾瀬さんとは（撮影現場で）お会いできてないんですけど…」と切り出すと、佐藤が「僕とは会ったよね？」とコメント。ますます、佐藤の役どころに謎が深まったが、佐藤は「これ、言えない」と徹底してネタバレを避けた。これに、鶴瓶が「言えないんやったら、来るな！」と仕掛けると、佐藤も「じゃあ、もう帰るよ！」と立ち上がり、息のあった“ケンカ芸”に笑いが広がっていた。
【MC】笑福亭鶴瓶 【レギュラー】松島聡（timelesz）
【アシスタント】杉原凜（日本テレビアナウンサー）
【ｽﾀｼﾞｵｹﾞｽﾄ】綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太(南海キャンディーズ)、高橋成美、塩崎太智(M!LK)（※崎＝たつさき）、賀屋壮也(かが屋)、荒川(エルフ)
【VTR出演】細田佳央太、菅田将暉