グリーンエナジー、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーと皐月賞に３頭を送り込む上原佑紀調教師の父である上原博之調教師＝美浦＝は、Ｇ１６勝を含む重賞２９勝の実績を誇るベテラントレーナー。そのなかでも１月２０日に２５歳で死んだダイワメジャーは、Ｇ１５勝と輝かしい実績を残した。上原博師は「のどの手術とかもあったけど、それにも耐えてくれて。厩舎としては、いろんなことを教えてくれた先生みたいな馬でした」と来年定年を迎える厩舎の歴史において、ひときわ大きな存在だ。

同馬が厩舎にＧ１初制覇をもたらしたのが０４年の皐月賞。「（本番は）１０番人気でしたが、育成にいたときから『この馬で皐月賞を取りたいね』と社台ファームのスタッフと話をしていました」。２番手からコスモバルクの追撃を１馬身１／４差で振り切った当時を懐かしく思い返す。

父が初めて栄光をつかんだクラシック１冠目で、息子もＧ１初制覇を目指す。「自分もＧ１初制覇が皐月賞だったし、息子も勝つことができれば父としてうれしいですね」。普段はライバルでも、この時ばかりは父の顔をのぞかせる。

開業４年目の上原佑厩舎は、

初年度から１６→２６→２７勝と成績を向上させ、１３日現在でＪＲＡ通算８１勝。父は「小さい頃から馬に乗って、馬のことをよく分かっていると思うし、獣医師でもあるので科学的にもやっている」と活躍について分析していた。