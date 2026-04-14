女優・吉岡里帆のオフショットにファンはメロメロだ。

吉岡は１４日にインスタグラムを更新。「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり「＃どん兵衛 ＃どんぎつね」とハッシュタグを付けて投稿すると、ノースリーブの黒ドレスで、耳としっぽを付け「どんぎつね」にふんしたショットを投稿した。

吉岡は先月３１日の投稿で「どんぎつね」として４年ぶりに登場することを発表し、ファンを沸かせていた。「どんぎつね」は「日清のどん兵衛」のＣＭキャラクター。かつて星野源と出演したＣＭでは、１人暮らしの男が食べる「どん兵衛」のおあげ越しに「どんぎつね」が化身として現れるというストーリーを演じた。ふっくらとしたおあげをイメージしたきつねのコスプレ姿の吉岡が、食べられるたびに「あいたっ」と声を上げる姿などがＳＮＳで話題となり、「萌え死にそう」などのコメントが相次いだ。

この投稿には「心からずっと待っていたから、どんぎつねさん復活嬉しすぎる！」「おかえりなさいーどんぎつねさん」「こ、これはもう可愛すぎんか」「いくらなんでもこのキツネはヤバい」などの声が寄せられている。