国内で史上初めて震度7の揺れを2度観測した熊本地震から10年です。熊本では復興が進む一方、記憶の風化も懸念されています。鹿児島でも災害への備えを進めている人もいます。

最大震度7の揺れを2度観測した熊本県益城町です。14日あさ、役場に献花台が設置され、住民が花を手向けていました。

（地震で自宅が全壊した住民）「早いですね。10年はあっという間」

2016年4月14日午後9時26分、熊本を襲った最大震度7の地震。その28時間後の16日未明に再び最大震度7の揺れが襲いました。鹿児島でも長島町で震度5弱を観測しました。

熊本と大分であわせて4万3000棟以上の建物が全壊または半壊。死者は278人で、その8割が避難中の精神的・身体的負担などによる「災害関連死」でした。

あの日から10年。鹿児島の人の「災害への備え」は

あの日から10年。災害への備えについて鹿児島市で聞きました。

「子どもが小さかったので飛び起きたのは覚えている。水をたくさん買ったり、缶詰など食料を何か月分かストック」

「備えているものはない。しないといけないとは思っている」

「1回買うと賞味期限が切れても買い足すということを、今もうやっていない。だめですよね」

熊本地震や2年前の能登半島地震をきっかけに、家の中や車の中などに避難グッズを備えた人も。

「（1月）1日に能登半島地震があったので、1月1日を『見直しデー』にして家族で毎年チェックするようになった」

いざという時、命を守るために。今のうちの備えが大切です。

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