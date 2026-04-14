鹿児島県指宿市の水迫畜産が、牛肉の種類や産地を不適正に表示していた問題です。農林水産省が会社を立ち入り検査してから問題の公表まで2年半余りかかったことについて、農水省は妥当だったとの認識を示しました。

この問題は、水迫畜産が2023年1月から1年間、27トンの牛肉の種類や、牛の生産履歴をたどれる個体識別番号などを不適正に表示して販売していたものです。

水迫畜産が最初に不適正な表示の疑いで立ち入り検査を受けたのは、2023年7月でした。

しかし、先月10日に農水省が会社に是正指示を出すまでの2年半余りの間、会社も農水省もこの問題について公表していませんでした。

このため、県内では8つの市と町が、問題を知らないまま、水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として扱っていました。

（水迫畜産ミートデザインワークス事業部・水迫政輝部長）「調査が終わったところで何かしら判断しないといけないと思っていたが、今考えれば、そこで商品の出荷を停止し、各自治体に速やかに連絡するべきだったと反省」

農水省はなぜ2年半余りの間、情報を公表しなかったのか？

その理由について、農水省は「『不適正な表示が行われているかもしれない』という可能性の段階で公表すると、事実でなかった場合、行政が風評被害を広めかねない」とし、公表しなかった判断は妥当との認識を示しました。

一方、農水省の立ち入り検査を受けた事業者側についても、公表の義務はないとしています。

農水省は今後、水迫畜産の商品の管理体制についての調査を行う予定ですが、「詳細は公表しない」としています。

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