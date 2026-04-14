私は、熊本地震で震度7の揺れが2度襲い、関連死を含め45人が亡くなった熊本県の益城町を取材しました。地震から10年。益城町に暮らす鹿児島出身の男性は、記憶の風化を感じています。

国内の観測史上初めて震度7を立て続けに観測した熊本地震

人口およそ3万4000人、熊本市の東に位置する熊本県益城町です。10年前の4月14日…

震度7の揺れが4月14日と16日の2度発生。震度7を立て続けに観測したのは、国内の観測史上初めてでした。益城町では一連の揺れで、住宅など6259棟が全半壊しました。45人が倒壊した家屋の下敷きになるなどして死亡しました。

（益城町の住民）「ゴーという音がしてドーンと来たから、必死でテレビを押さえた。1日、2日で（生活が）全部なくなっちゃう」

益城町に暮らす姶良市出身の男性(79)

益城町に暮らす岸良久男さん(79)。姶良市出身です。

18歳で陸上自衛隊に入隊し、熊本の駐屯地に配属されたのをきっかけに、益城町で暮らしています。

前震が発生した10年前の4月14日の夜。岸良さんは自衛隊退職後に始めた送迎タクシーの仕事で、熊本県の人吉市にいました。岸良さんは4人暮らしで、妻と娘2人は県外にいました。

益城町の自宅は、足の踏み場もない状態

地震の翌日、益城町の自宅に戻ると…

家族は県外にいて無事でしたが、家具は倒れ、物が散乱し、足の踏み場もない状態でした。

（岸良久男さん）「ここも何か当たってはがれた」

（岸良久男さん）「（普段）こんな風に寝ているわけですよ。そこにタンスがある、これが倒れて（Q．もし当日ここで寝ていたら危なかった？）危なかった。（物が）散乱して大変だった。（地震が）来るようなことはないだろうと思っていたから、まさかといった感じだった」

岸良さんは近くの幼稚園で避難生活

電気・水道・ガスが止まったため、岸良さんは近くの幼稚園に身を寄せました。

「こんにちは、お久しぶりです…」

当時、園長をしていた津田美保さんです。

余震が続く中、園の建物にはひびが入り、雨漏りも

震度7の本震が起きた16日に津田さんは園を避難所として開放し、住民100人ほどが避難しました。余震が続く中、園の建物にはひびが入り、雨漏りも起きました。当初は停電も続き、1か月近く不安な日々を過ごしたといいます。

（岸良久男さん）「あそこ（部屋）に寝て、こっち向いたら隣の人にぶつかる、それくらいぎゅうぎゅうだった」

（津田美保さん）「最初のころは電気がきていなかった、日が暮れたら寝るという感じ。夜が明けたらみんな活動開始。私たちも（ご飯を）作るが、皆さんで都合のつく人が来てくれて、（岸良さんの）妻や娘たちとその友だちなど、みんなで交替で作ってくれた」

（岸良久男さん）「自分たちを守るために（備蓄）しておいた方がよい」

あの日から10年。地震の爪あとはほとんど残っていません

あの日から10年。町では町営住宅の建設が進み、町外からの住民も増えつつあります。地震の爪あとはほとんど残っていません。

（岸良久男さん）「この付近も全部家が倒れて、グチャとなっていた」

（記者）「益城町の中心部を通る県道。こちらの道路は地震のとき、建物が崩れるなどして、塞がれてしまいましたが、先日全線で開通し、今では多くの車がいきかっています」

「全国の人たちから助けられた」

益城町の中心部を通る道路は、当時、地震で倒れた家屋が道をふさぎ、復旧の壁にもなりました。今では4車線化され、先月20日に全線開通しました。

（岸良久男さん）「苦しかったけど、整備されて良かったなと思う面もある。私たちは先があまりないけど、（道路が）できたのを見ることができた。全国の人たちから助けられた。どこかで（災害が）あったら助けないと」

「当時を知らない人たちにも、地震の恐ろしさを知ってほしい」

いつどこで起きるか分からない地震。熊本地震から10年経った今、当時を知らない人たちにも、地震の恐ろしさを知ってほしいといいます。

（岸良久男さん）「1回目で家が倒れかけて、少し片付けて（2回目の本震で）ご飯を食べていて亡くなった方もいっぱい。（地震を）実感していないから、これから話だけになるだろうが、継承していかないとしょうがない。自分の身は自分で守れ。そうした方がいい」

復興が進みつつある町を見て感じること…

（キャスター）熊本地震から10年が経ち、復興も進みつつありますね。

（記者）そうですね。ただ、VTRにもありましたが、益城町では公営住宅の建設が進み、町外からの住民が増えました。その一方で、地震のことを知らない人たちも増えています。「天災は忘れた頃にやってくる」といわれます。岸良さんが話していたように、「自分の命を自分で守る」ためにも、地震の記憶を若い世代にどう伝えていくかが課題になると感じました。

（キャスター）2度目の震度7が襲った4月16日は、専門家が見た益城町とこの10年をお伝えします。

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