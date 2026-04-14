中島健人、初のアジアツアー決定 台北ほか全3都市6公演「世界に全力で僕をぶつけます」【日程一覧】
【モデルプレス＝2026/04/14】俳優で歌手の中島健人が、14日に開催された全国ツアー「“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026」福岡公演にて、初のアジアツアー「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」の開催を発表した。
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2024年3月にグループを卒業し、2025年12月25日にアルバム『N／bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。2025年9月には初の海外単独公演を開催、香港で開催された大型フェス「Clockenflap」に出演、2026年2月には2枚目のフルアルバム「IDOL1ST」をリリースするなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。
現在、全国ツアー開催中の中島が、14日に行われた福岡公演にて、初のアジアツアーの開催を発表。今年の夏から台北・バンコク・ソウルの全3都市6公演を回る。開催にあたり、中島は「初めてのアジアツアーが決まりました。ここまで大きなツアーをさせていただけること、応援してくれる全ての皆様に感謝しております。日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めていつも遠くから応援してくれているU:nityに僕の音楽を直接届けにいきます。大挑戦の年になります。世界に全力で僕をぶつけます」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
■台北・Zepp New Taipei
2026年8月29日（土）・8月30日（日）
■バンコク・K Bank Siam Pic-Ganesha Theatre
2026年9月5日（土）・9月6日（日）
■ソウル・Olympic Hall
2026年10月3日（土）・10月4日（日）
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◆中島健人、初のアジアツアー決定
2024年3月にグループを卒業し、2025年12月25日にアルバム『N／bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。2025年9月には初の海外単独公演を開催、香港で開催された大型フェス「Clockenflap」に出演、2026年2月には2枚目のフルアルバム「IDOL1ST」をリリースするなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。
◆“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026
■台北・Zepp New Taipei
2026年8月29日（土）・8月30日（日）
■バンコク・K Bank Siam Pic-Ganesha Theatre
2026年9月5日（土）・9月6日（日）
■ソウル・Olympic Hall
2026年10月3日（土）・10月4日（日）
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