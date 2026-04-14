遺体は安達結希さん(11)と判明　死亡は3月下旬頃「死因は不詳」　行方不明から3週間　「人通りのない」山林で埋められた形跡なし　

子供とみられる遺体の発見から一夜明けた京都・南丹市。

14日午後、この遺体は3月23日から行方不明になっていた安達結希さん（11）だと判明しました。

遺体の発見現場で14日朝から行われていたのは鑑識作業。

事態は新たな局面を迎えました。

小学6年生の安達結希さんが行方不明となって、ちょうど3週間がたった13日。

山林から子供とみられる性別不明の遺体があお向けに倒れた状態で発見されました。

埋められた形跡はなく、落ち葉などもかかっていなかったといいます。

14日の遺体の発見現場では、ブルーシートが張られ、捜査員らが慌ただしく出入りする姿が見られました。

さらに、新たな事実も明らかになりました。

遺体は濃紺のフリースにベージュの長ズボン姿で靴を履いていないことがこれまで分かっていました。

そして14日、新たにフリースの下に「84」という数字が入ったトレーナーを着ていたことが分かりました。

安達さんが行方不明になった時の服装とよく似ていて、警察は同じトレーナーとみて「矛盾はない」としています。

現場では午後になり、警察官などが棒で何かを探す様子が見られました。

遺体が発見されたのは、小学校から南西に2km離れた民家や田畑が点在する山林。

遺体は靴下を着用していたということですが、靴は履いていなかったということです。

近隣住民：

（Q.人の通りは）多くはない。（田畑で）作業する人だけ。（行くのは）田んぼの持ち主ぐらいだけ。軽トラ1台ぐらい通れる。

13日朝に現場付近を通ったという近隣住民は、山林の様子について、「普段と変わりがなかった」と話します。

近隣住民：

子供がひとりでこんな所歩かない。昨日は休みで山菜を採りに山に入った。そこを通ったが、臭いも何もしない。早くから遺体があったら臭いがするだろう。

遺体は死後相当な日数がたっているとみられ、警察は14日、司法解剖を行い身元の確認を進め、この遺体は安達さんと判明しました。

普段はのどかな場所に走った緊張。

遺体が見つかった場所付近では、一夜明けても規制線が張られていて、現場付近には誰かが手向けたとみられる花も。

そこには、お菓子と飲み物が添えられていました。

現場に駆け付けた人からは悲痛な声が聞かれました。

献花に訪れた人：

悔しい思いもあるし、悲しい思いもある。

いつもは子供たちの声が響く小学校も、14日は静まり返っていました。

遺体発見を受けて、安達さんが通う園部小学校は14日、臨時休校の措置がとられました。