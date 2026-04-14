頑張ってるのにお腹が変わらない？40代から始めたい“腹筋に効く”簡単エクササイズ
お腹を引き締めたいのに、腹筋運動をしてもなかなか変化が出ないと感じていませんか？その原因は回数や強度ではなく、“動かし方”にある可能性が。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ヘッドロールアップ】。腹筋を鍛えるだけでなく、体幹を整えながら“ぽっこり見え”の土台から見直していくエクササイズです。
【STEP１】スタートポジションを整える
仰向けになり、両脚は拳1個分あけてひざを立てます。両手は太ももの上へ。骨盤をニュートラルに保ち、腰を反らせず床に安定させることを意識しましょう。
【STEP２】上半身を丸めていき、丸め切ったら元に戻る
▶︎効かせるコツ
ポイントは「起き上がること」ではなく「背骨をコントロールすること」。勢いで上体を上げると、腹筋ではなく首や肩に負担が逃げてしまいます。常にお腹を薄く保ち、“丸める→戻す”を丁寧に分解して動かすことが大切。また、目線はおへそを見る意識にすると、自然と腹部に効かせやすくなります。
動きの質が変わるだけで、お腹まわりの印象は確実に変わっていきます。丁寧に続けることが、40代以降の腹筋にはいちばん効果的ですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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