頑張ってるのにお腹が変わらない？40代から始めたい“腹筋に効く”簡単エクササイズ

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お腹を引き締めたいのに、腹筋運動をしてもなかなか変化が出ないと感じていませんか？その原因は回数や強度ではなく、“動かし方”にある可能性が。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ヘッドロールアップ】。腹筋を鍛えるだけでなく、体幹を整えながら“ぽっこり見え”の土台から見直していくエクササイズです。

【STEP１】スタートポジションを整える




仰向けになり、両脚は拳1個分あけてひざを立てます。両手は太ももの上へ。骨盤をニュートラルに保ち、腰を反らせず床に安定させることを意識しましょう。

【STEP２】上半身を丸めていき、丸め切ったら元に戻る




一度息を吸い、お腹を薄く引き込んだ状態をつくります。そのまま息を吐きながら、頭→肩→背骨上部の順にゆっくり持ち上げていきます。手は太ももに沿ってスライドし、ひざ方向へ。お腹を薄く保ったまま息を吸いながら、背骨上部→肩→頭の順でゆっくりと床に戻します。反動を使わず、背骨を一つずつ置くイメージで５回を目安に行いましょう。

▶︎効かせるコツ


ポイントは「起き上がること」ではなく「背骨をコントロールすること」。勢いで上体を上げると、腹筋ではなく首や肩に負担が逃げてしまいます。常にお腹を薄く保ち、“丸める→戻す”を丁寧に分解して動かすことが大切。また、目線はおへそを見る意識にすると、自然と腹部に効かせやすくなります。

動きの質が変わるだけで、お腹まわりの印象は確実に変わっていきます。丁寧に続けることが、40代以降の腹筋にはいちばん効果的ですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見をもとに編集部が構成しています

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