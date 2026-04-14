アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖措置が、日本時間13日夜に始まりました。イラン側も対抗措置を辞さない構えを見せる中、日本では、ユニットバスの受注にも影響が広がっています。

■トランプ氏“キリスト”に？ 画像が波紋…

トランプ大統領がSNSに投稿した画像を見ると、横たわる男性の額に手をかざし、手のひらからは光、背後には天使のようなシルエットも確認できます。

トランプ氏をイエス・キリストに重ねているようにも見えるこの画像。批判が噴出し、現在は削除されています。

トランプ氏はまた、キリスト教カトリック教会のトップ・ローマ教皇に批判の矛先を向けています。イラン攻撃を“非人道的”と批判したローマ教皇に対し、トランプ氏は「弱腰だ」と反論。

トランプ大統領

「教皇は間違ったことを言っていた」

さらに、イラン攻撃の正当性を主張するトランプ氏。

トランプ大統領

「一国が世界を恐喝することを許すわけにはいかない。まさにイランがやっていることだ、そうはさせない」

■アメリカ軍、ホルムズ海峡の封鎖開始

イランへの圧力を強めるため、アメリカ軍を使ったホルムズ海峡の海上封鎖の措置が日本時間の13日夜、始まりました。

アメリカメディアによりますと、アメリカ軍は空母や駆逐艦など15隻を超える艦船を周辺に展開。前日までイラン軍が封鎖していたホルムズ海峡をアメリカ軍が逆封鎖し、イランの港への船の出入りを許さないとしています。

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ホルムズ海峡の船の往来を可視化したデータでは、封鎖前にはタンカーなど複数の船が通過していましたが、日本時間の13日午後11時以降は減少している様子が確認できました。

一方、イラン軍は対抗措置を辞さない構えです。

イラン 中央軍司令部報道官

「海賊行為だ」

■私たちの身の回りにも影響 TOTOはユニットバス受注を停止

世界的な原油の輸送ルートで高まる緊張。私たちの身の回りにも影響が。

大手住宅設備メーカーのTOTOは13日、ユニットバスの受注を停止。石油製品「ナフサ」の供給が滞り、壁や天井に使う接着剤や浴槽のコーティング剤などが不足しているためだとしています。

TOTOのユニットバスの受注停止を受け、同業のLIXILとパナソニックには通常の数倍の注文が集中。受注はできるものの、14日から「納期未定」と回答する状態だということです。

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住宅業界の影響はほかにも。都内でマンションの修繕工事をしていた現場を取材すると…。

スマート修繕 シニアコンサルタント・遠藤七保さん

「床も工事を終えておきたかったが、防水剤が入ってこないということで、いったん見送っている」

ナフサを原料とする「シンナー」が使われている壁の塗装剤や防水剤が届かない事態に。屋上の床の塗装については、作業を中止せざるを得なかったといいます。

スマート修繕 シニアコンサルタント・遠藤七保さん

「我々の方になかなかまわってきていないので、不安とか不満が徐々に高まっている」

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現場の不安の声に対し赤沢経産相は14日、およそ250の業界団体やメーカーなどに対し、「シンナー」について生産を抑えないように要請したと明らかにし、「問題は解消できる見込みだ」としています。

■トランプ氏 一転、イランとの再協議に前向きな姿勢も

世界各地への影響が深まる中、気になる動きも。

トランプ大統領

「彼らは合意をまとめたがっている」

トランプ氏は日本時間14日、一転、イランとの再協議に前向きな姿勢も。アメリカメディアも、2度目の協議が検討されていると報じました。

さらにトランプ氏は…。

トランプ大統領

「イランが核兵器を保有することはない。我々は多くの点で合意したが、イランはその点には合意しなかった。だが、彼らは合意するだろう。ほぼ間違いない、いや確信している」

核開発の問題で、イランが妥協に転じると自信を見せました。

実は、決裂した前回の協議でも、核問題でアメリカとイランが突っ込んだやりとりをしていたことが明らかに。

核兵器開発につながるウラン濃縮活動について、アメリカは「20年間停止」を要求。イランは「最長で5年間」とゆずらず、いったん打ち切りになったといいます。

再び歩みよる余地はあるのか。アメリカとイランの再協議が、今週後半にも行われるとの見通しも出ています。