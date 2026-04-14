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01.SOL1ST
ºî»ì¡§Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§Kento Nakajima / MONJOE / HOHMIE¡¡ÊÔ¶Ê¡§MONJOE / HOHMIE
02.IDOLIC¡Ê¥½¥Ë¡¼¡ÖXperia 10 VII¡×Web CM CM¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§MONJOE¡¡ÊÔ¶Ê¡§MONJOE / CHOKKAKU
03.XTC
ºî»ì¡§Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§Kento Nakajima / MONJOE¡¡ÊÔ¶Ê¡§MONJOE
04.God¡Çs Play feat.Naomi Watanabe
ºî»ì¡§R. Tyler / Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§HOHMIE / MONJOE / Kanata Okajima / Jaxon / Kevin (D_answer) / Blue. D (D_answer) / 1000(D_answer)
ÊÔ¶Ê¡§HOHMIE
05.Waraigusa
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Tatsuya Kitani¡¡ÊÔ¶Ê¡§Miyakawa Atari
06.My Sweet Tea
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kento Nakajima¡¡ÊÔ¶Ê¡§Takuya Watanabe
07.Frequency
ºî»ì¡§R. Tyler¡¡ºî¶Ê¡§Shaun Kim / MONJOE¡¡ÊÔ¶Ê¡§Shaun Kim
08.MONTAGE¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§cAnON. / Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§Hiroyuki SAWANO¡¡ÊÔ¶Ê¡§Hiroyuki SAWANO
09.LIGHTNING
ºî»ì¡§¥¦»³¤¢¤Þ¤Í / phritz¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§PAS TASTA
10.·ë¾§¡ÊTEAM JAPAN¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¸ø¼°±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¡ùTaku Takahashi (m-flo) ÊÔ¶Ê¡§¡ùTaku Takahashi (m-flo) / JUVENILE
11.Uni:verse
ºî»ì¡§Kento Nakajima¡¡ºî¶Ê¡§Kento Nakajima / SAS / Sho from My First Story / LOAR
ÊÔ¶Ê¡§SAS / Sho from My First Story / LOAR
12.¥«¥ì¥«¥Î!!¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A Bonus Track¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kento Nakajima¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ikuta Machine
¡ãMovie¡ä
¡ÖXTC¡×Music Video
¡ÖXTC¡×Music Video MAKING SCENE
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¡ãMagazine¡ä
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²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãTrack List¡ä
M1-M11¤Þ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ
12.SHE IS LOVE¡Ä¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kento Nakajima¡¡ÊÔ¶Ê¡§GRP
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¡ÖGod¡Çs Play feat.Naomi Watanabe¡×Music Video
¡ÖGod¡Çs Play feat.Naomi Watanabe¡×Music Video MAKING SCENE
RECORDING MAKING SCENE
ARTWORT SHOOTING SCENE
SPECIAL BONUS MOVIE¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×
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ÉÊÈÖ¡§SECN-40
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãTrack List¡ä
M1-M11¤Þ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ
12.ºÇ½é¤Ï¥¥å¥ó¡ª¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kento Nakajima¡¡ÊÔ¶Ê¡§Makura
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