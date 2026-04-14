◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

すっかり走れなくなった私だが、小学６年の頃は校内一の俊足を誇っていた。当時の身長は１７０センチに迫る勢いで体重は６０キロほどだったと記憶する。“馬格”に恵まれ、鋭い伸びを示していた。

速い馬が勝つとされる３冠初戦。馬格は大事とデータが教えてくれる。前走馬体重４６０キロに満たない馬は【０・０・１・２４】（データは以降も過去１０年）。１８年７着ワグネリアン、２４年６着レガレイラと１番人気２頭も含まれる。今年では報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステールは前走４５６キロ。過去４頭出走して３連対のキタサンブラック産駒でも評価は上げづらい。

一方、大型馬は前走馬体重５００キロ以上で【５・３・３・３８】。１７年以降９年連続で少なくとも１頭は馬券圏内となっている。馬券対象になった１１頭中１０頭が前走重賞１着またはＧ１連対実績馬のいずれかだった。

ホープフルＳの覇者、ロブチェンは圏内だが、前走３着以下【１・１・２・５５】のデータは少し気になる。馬体重５００キロ以上で臨んだ前走が重賞勝ちだった馬【４・２・１・８】の信頼度は高い。過去５年の勝ち馬が《１》〈４〉〈３〉《１》〈３〉着の共同通信杯のリアライズシリウスを軸に、東京スポーツ杯２歳Ｓの覇者、パントルナイーフとロブチェンを絡めたい。

当日のポイントとしては、前走時５００キロ以上の好走条件は１１頭中９頭が皐月賞では馬体減であったこと。少し絞れた大型馬で勝負したい。