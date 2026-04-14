女優・松本まりか（４１）と顔がそっくり！同じ１９８４年生まれの人気歌手が、２ショットを撮影した。

１４日までにインスタグラムを更新し「まりかちゃん。先日のＬｉｖｅに来てくれました」と投稿したのは、「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４２）。２人は、１月期に放送されたテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」で共演し、島袋は「こうして仲良くなれて私はとても嬉（うれ）しいです」と喜んだ。

松本は１９８４年９月１２日生まれの４１歳、島袋は１９８４年４月７日生まれの４２歳。同じ学年だ。島袋は「同い年」と明かし、松本について「可愛くて柔らかなんだけど芯が強くてかっこいい。いつも自然体で魅力的なお方です。ドラマ撮影中もさりげなく時に言葉にしてくれて安心感で包んでくれました」と人柄に感激。「とても感謝しています。出会いに感謝。まりかちゃん、ありがとう」とつづった。

顔を寄せ合って撮影した写真を披露。並ぶと顔立ちがそっくりで、フォロワーは「お二人顔似てますよね。１９８４万歳」「かわいい二人。似てる」「姉妹みたいですね！」「似てますね！」「お２人双子ちゃんみたい」「雰囲気似てますね」「前から思ってましたが…お二人似てますよね」という声が殺到。また「あ！同い年？！！そっかー！」「美人なお二人」などの感想も寄せられた。