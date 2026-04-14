元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１４日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）に出演。初恋の人との再会を果たした。

放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？ 芸能人が過去好きだった人５連発」。中川アナは「初恋の相手に会えるか？」の企画に挑戦した。

商社に勤めていた父の仕事の関係で３歳から６歳まではフィンランド、１０歳から１４歳まではプエルトリコで生活した帰国子女だが、初恋の相手は「日本に帰ってきて通っていた中学校で大好きだった人。１個上かな。一目惚れですね。私の学校イチのモテ男だった。誕生日も１０月２２日生まれで一緒だった」という「仁先輩」こと大江マイケル仁さんだった。

そのルックスについて「二宮和也さんのお母さんがイギリス人だったら、仁先輩になるかな。お母様がイギリス人でお父様が日本人だったんですよ」と独特の表現で回顧。「メールアドレスをゲットしてからは毎日、メールしてた。それは今も変わらない。好きな人ができたら連絡先を聞いて、どんどんメールするタイプ」と自身の恋愛手法についても明かした。

しかし、当時は周囲に「仁先輩は一軍のグループにいて、ものすごくきれいな女の先輩２人も周囲にいた」状況だったため、告白はできないままだったという。そんな大江さんが、この日のスタジオに登場した。

ファッションデザイナーとなっていた大江さんは中川アナについて「好いていただいていた記憶はある。誕生日が一緒というのはすごい覚えてる」とＶＴＲで話した上で笑顔で登場。あこがれの先輩との再会に中川アナはその場で立ち尽くすと大粒の涙を流した。

「変わらないです、何も。あの時のまま」と話した後、すかさず目を輝かせて「ご結婚とかは？」と大江さんに質問。「結婚はしてないですけど、長くお付き合いしてる方がいます」との答えにがっくりと肩を落とした中川アナだったが「お幸せに。来てくれてうれしいです」と、しみじみ話していた。