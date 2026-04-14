女性アイドルグループ「TiiiMO(ティーモ)」のAyaNon(あやのん)が13日、自身のX(旧ツイッター)を更新。東京大学大学院へ入学したことを報告した。



【写真】才色兼備！スーツ姿のAyaNon さすが東大大学院の知的な雰囲気

AyaNonは慶応大在籍時の2024年に「ミス慶應コンテスト」で準グランプリを獲得。その年の大学ミスコンでグランプリ・準グランプリを受賞した学生のみが出場できる「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST(通称・ミスオブミス)」でも、準グランプリを獲得した。



コンテスト後の2025年11月からは、同アイドルグループでアイドルデビュー。今年3月には慶応大法学部法律学科の卒業を発表した。卒業を知らせるポストでは「よく進路についてご質問を頂くのですが、春からは東京大学の大学院に進学します」「芸能と学業の両立も頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします」と、進路について同時に報告していた。



AyaNonは13日の投稿で「ご報告 東京大学大学院に入学しました!」と今年3月の報告通り、東大大学院への入学を報告。「東京大学入学式」と書かれた看板の前で、スーツ姿でほほえむ自身の写真を添えた。



ファンからは「頭良すぎで引いてる」「正に才色兼備ですね」と驚きの声が寄せられていた。また「何を勉強するの？」という声には「法律です！」と引き続き法律を学ぶことを伝えた。



（よろず～ニュース編集部）