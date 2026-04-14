テレビ朝日系「徹子の部屋」が１３日に放送された。

この日は、歌手・美川憲一がゲスト出演。美川は昨年に洞不全症候群とパーキンソン病への罹患（りかん）を公表したときの心境を黒柳徹子に打ち明けた。

美川は、洞不全症候群の診断を受けた際に「（医師から）手術した方がいいですよって。『楽になりますよ。ベースメーカー入れたら、皆さん長生きする人が多いですから』って。だったら、やってもらいますって。長生きしたいから」と振り返った。

つづけて「それでね。１カ月半入院してたの。入院してるときに、せっかくだから、この際悪い所を全部見てもらった方がいいと思って。調べてもらったらパーキンソン病（の診断）が出てきちゃって。もうショックでしたよ。もう、これで終わるな…と思ったの。難病だからね。（医師からは）『これはもう永遠に治りませんよ。努力してくださいね』って言われて。薬はいい薬があるんだけど、一生引きずっていかなきゃいけない。（薬を）飲み続けて。あとは自分の体力をつけて。筋トレしてストレッチをしたり。そうやって自分でやらなきゃいけないの。私、歩けなかったんですもん。もう、車椅子を使ってました。でもね、（体力向上のためには）これもやっぱりダメだなと」と説明した。

黒柳から、パーキンソン病の診断を受けた際のことを聞かれると、美川は改めて「ああ、もうこれで私、終わりかな…と思った。入院してるときだからね。心もやっぱりブルーになるじゃない？でも、そのときにね。『でも、ダメ。私には歌があるんだから。今まで、もう６０年やってきたんだから。それ以上にやっぱり頑張んなきゃダメだわ』って自分に言い聞かせて」と歌手活動への復帰をモチベーションに自身を奮い立たせていたことを明かしていた。