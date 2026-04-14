中島健人、初のアジアツアー決定 台北・バンコク・ソウルの3都市で開催「日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めて」
歌手で俳優の中島健人が、8月から10月にかけ、初のアジアツアー『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』を開催することを発表した。台北、バンコク、ソウルの全3都市、6公演となる。
【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブ
昨年9月には初の海外単独公演を開催し、香港で開催された大型フェス『Clockenflap』に出演。今年2月には2枚目のフルアルバム『IDOL1ST』をリリースするなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。
現在、開催している全国ツアー『“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026』福岡公演にて、初のアジアツアーの開催を発表。スケジュールは以下の通り。
■『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』
台北・Zepp New Taipei
8月29日（土）・8月30日（日）
バンコク・K Bank Siam Pic-Ganesha Theatre
9月5日（土）・9月6日（日）
ソウル・Olympic Hall
10月3日（土）・10月4日（日）
詳細は追ってHPにて解禁となる。
■中島健人コメント
初めてのアジアツアーが決まりました。
ここまで大きなツアーをさせていただけること、応援してくれる全ての皆様に感謝しております。
日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めて
いつも遠くから応援してくれているU:nityに僕の音楽を直接届けにいきます。
大挑戦の年になります。
世界に全力で僕をぶつけます。
中島健人
【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブ
昨年9月には初の海外単独公演を開催し、香港で開催された大型フェス『Clockenflap』に出演。今年2月には2枚目のフルアルバム『IDOL1ST』をリリースするなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。
■『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』
台北・Zepp New Taipei
8月29日（土）・8月30日（日）
バンコク・K Bank Siam Pic-Ganesha Theatre
9月5日（土）・9月6日（日）
ソウル・Olympic Hall
10月3日（土）・10月4日（日）
詳細は追ってHPにて解禁となる。
■中島健人コメント
初めてのアジアツアーが決まりました。
ここまで大きなツアーをさせていただけること、応援してくれる全ての皆様に感謝しております。
日本のアイドルとして、一本のマイクに愛と魂を込めて
いつも遠くから応援してくれているU:nityに僕の音楽を直接届けにいきます。
大挑戦の年になります。
世界に全力で僕をぶつけます。
中島健人