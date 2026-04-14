劇団『ハイキュー!!』新作公演12月上演 物語はIH予選に突入！演出は須賀健太【コメント全文】
漫画『ハイキュー!!』の舞台化作品となる劇団『ハイキュー!!』の新作公演が、12月に東京、2027年に大阪で上演されることが決定した。あわせて演出・須賀健太からのコメントが公開された。
【動画】その高校出るの！？IH予選に突入 劇団『ハイキュー!!』新作公演の告知襟像
劇団『ハイキュー!!』は、前舞台シリーズ（ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」）を継承する形で生まれた新たなプロジェクト。演出に須賀健太を迎え、2023年8月に旗揚げ公演、2025年5月に出逢いを上演した。本作の物語は、いよいよIH（インターハイ）予選に突入し、公演の詳細は後日発表される。
『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されていた高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。
アニメは続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定している。
■演出・須賀健太コメント
劇団「ハイキュー!!」新作公演が決定しました！勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。
劇団「ハイキュー!!」ではいままで二作品を上演させていただきましたが、一作目を『誕生』、二作目を『継承』というふうに僕の中では位置付けています。この三作目はどういう景色が見られるのか、本当に楽しみにしております。そしてみなさまにもどんな景色がお見せできるのか、そこも楽しみにしております。
今回発表したティザービジュアルを見ていただけたらわかると思うのですが、今回も様々なキャラクターたちが劇団「ハイキュー!!」に登場します。今回もそんなキャラクターたちと一緒に「ハイキュー!!」の世界を生きられることを、本当に楽しみにしております。もうすでに着々とウォームアップをしておりますので、楽しみにしていてください！
【動画】その高校出るの！？IH予選に突入 劇団『ハイキュー!!』新作公演の告知襟像
劇団『ハイキュー!!』は、前舞台シリーズ（ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」）を継承する形で生まれた新たなプロジェクト。演出に須賀健太を迎え、2023年8月に旗揚げ公演、2025年5月に出逢いを上演した。本作の物語は、いよいよIH（インターハイ）予選に突入し、公演の詳細は後日発表される。
コミックスはシリーズ累計発行部数7500万部を突破しており、テレビアニメが14年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送。24年に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、世界興収200億円を突破する大ヒットとなった。
アニメは続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定している。
■演出・須賀健太コメント
劇団「ハイキュー!!」新作公演が決定しました！勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。
劇団「ハイキュー!!」ではいままで二作品を上演させていただきましたが、一作目を『誕生』、二作目を『継承』というふうに僕の中では位置付けています。この三作目はどういう景色が見られるのか、本当に楽しみにしております。そしてみなさまにもどんな景色がお見せできるのか、そこも楽しみにしております。
今回発表したティザービジュアルを見ていただけたらわかると思うのですが、今回も様々なキャラクターたちが劇団「ハイキュー!!」に登場します。今回もそんなキャラクターたちと一緒に「ハイキュー!!」の世界を生きられることを、本当に楽しみにしております。もうすでに着々とウォームアップをしておりますので、楽しみにしていてください！
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