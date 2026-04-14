いま、拡大しているのが、「後ろめたさ」や「背徳感」を意味する“ギルティ”市場。

【写真を見る】「ギルティー！」出水アナも思わずうなった贅沢トーストのトッピングとは

いまやストレスは、「発散」ではなく「溶かす」時代なのだそうです。

“背徳感”がクセになる？今話題のギルティ商品

3月に発売された、サントリーが開発に1年かけた炭酸飲料「ギルティ炭酸 NOPE」。こだわったのは…

サントリービバレッジ＆フード株式会社 大槻拓海さん

「“甘っ濃さ”というところを突き詰めた結果、カロリーもそれなりにパンチ力のあるものにはなっている」

ペットボトル1本で336キロカロリーと、「ごはん」お茶碗1杯分をはるかに超えていますが、発売1週間で2000万本を出荷する異例の数字をたたき出しています。

いまギルティ市場が拡大中。キーワードは「ギルティ」や「背徳感」。健康志向とは逆行しますが…

30代

「幸福感を得られそう。（食べる）瞬間だけですけど」



20代

「企業がもう背徳感と言ってる時点で、おいしいことは確実じゃないですか。その時点でもう食べたり飲んだりしたくなりますよね」

ホイップクリームにバターを入れた「ギルティホイップ メロンパン」は、1個375キロカロリー。



「背徳」を打ち出すチルドタイプの「まぜそば」は、背徳感をマシマシにする砂糖やニンニクなどが入ったパウダーを振りかけて完成。1食は808キロカロリーです。

飲食店にも“ギルティグルメ”ブームの波！

ギルティグルメは飲食店にも広がっています。

東京・三軒茶屋にあるカフェ「COFFEE AND TOAST」では、1700種類以上のメニューを日替わりで提供しています。



人気メニューは、中をくり抜いた食パンに、エビとニンニク、ステーキをこれでもかと積み上げた「ガーリック海老ステーキパン」。その重さはなんと629g。

出水麻衣キャスター

「ステーキのお肉、柔らか〜い。それでいてエビもプリプリで、ごちそうの玉手箱です」

ギルティなメニューを提供する理由は？

COFFEE AND TOAST 後藤留美 店長

「とにかく好きなものだけでお腹いっぱいになっていただきたい、というコンセプトでやっている。日々節制されてたりという方が、たまにご褒美ではじけちゃってる感じがします」

ストレスは“発散”ではなく“溶かす”時代に？

需要も拡大している「ギルティグルメ」。2019年に3.4兆円だった市場は、2024年には4.1兆円まで伸びています。



「ギルティ炭酸」を発売したサントリーの調査によると、市場拡大の要因は “ストレス解消方法の変化”にあるということです。

サントリービバレッジ＆フード株式会社 大槻拓海さん

「今回“ストレス溶解”という風に我々は名づけてるんですけども、若い方々を中心にストレスを溶解するような炭酸を開発したいと風に考えてました」

これまで、ストレスといえばパーッと発散するものでしたが、あえて欲望におぼれ“ジワジワと溶かす”という人が増えているそうです。



その需要を狙って、甘くて濃い高カロリーのギルティ商品を開発したというのです。

脳科学が専門の慶應義塾大学・満倉教授は…

慶應義塾大学 満倉靖恵 教授

「本当はいけないけど、こんなに食べちゃっていう、実際の乖離具合が快楽につながっている。背徳感ありありの商品に手を付けて食べることで、ストレスがストンと下がる」

「だめになりたい人」集合！まるで自宅みたいなカフェ

ストレスを溶かしたい人におすすめの、究極のギルティスポットもあります。

群馬県高崎市にある飲食店、その名も「だめになれるカフェ＆バー やいさほー」。

Nスタ

「店内ではみなさん思い思いにリラックスされています」

こたつでだらり、ソファでだらり…。お店とは思えない、自宅さながらのリラックス空間なのです。

だめになれるカフェ＆バー やいさほー 神山信一 オーナー

「お店のコンセプトはいかにダラダラゆっくりできるか。仕事で頑張っている中、背徳感を味わえるような」

もちろん背徳感はグルメにも。

客

「（Q.何頼みました？）シェフのお任せ」

「お任せギルティ丼」

甘辛でニンニクのきいた豚肉に、マヨネーズとチーズをたっぷりかけた“ギルティ”な丼を注文。



シェフこだわりの“ギルティ”なメニューがいただけるとあって…

客

「今更新中で、（体重）増量中」

「食べて寝て、欲求のままに過ごしています」

「自宅よりのんびりできる」と、週に2回も通っているという人は…

週2回通う客

「家事だったり育児だったり、そこを離れてるってところでだらけられます」

居心地が良すぎて6時間ほど滞在する人もいるそうです。



普段から頑張っている皆さん、たまには“ダメになる”ことも大切かもしれません。