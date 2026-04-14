「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）

先発の才木浩人投手は６回７安打２失点（自責１）８奪三振だった。初回は三者凡退で順調な立ち上がり。しかし二回、遊撃・木浪の失策と安打で無死一、二塁に。大城に適時中前打を浴び、先制を許した。なおも無死一、三塁で増田陸には左翼フェンス上部直撃の適時二塁打を献上。２点目を失った。

三回は再び３人で料理。四回は連打で１死二、三塁のピンチを背負ったが、無失点で切り抜けた。五回も２死二、三塁となったが、二回に安打を浴びたキャベッジを左飛に。六回は三者凡退と立ち直り、次の攻撃で代打が送られた。

前回７日・ヤクルト戦（甲子園）はセ・リーグ最多記録に並ぶ１試合１６奪三振をマーク。新記録へは「あんまりそこを意識してもしょうがないので。しっかりゼロに抑えるところを頑張っていけたら」とこの日のマウンドに臨んでいた。

１０１球の粘りの投球を見せたが、打線は則本に苦戦し、才木は勝ち投手の権利を得られず。開幕から３連勝とはならなかった。試合前まで、２０２４年７月３０日から巨人戦で７連勝中だった右腕。８連勝なら球団記録に並び、右腕なら１９７９年・小林繁以来４７年ぶりだったが、達成とはならなかった。