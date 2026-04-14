１２日の自民党大会で陸上自衛隊の女性隊員が国歌を歌唱する場面があり、小泉防衛相は１４日の記者会見で職務ではなく私人で行ったものだとして、自衛隊員の政治的行為を制限する自衛隊法６１条には抵触しないとの認識を示した。

「国歌の歌唱は政治的行為に当たらない」と述べた。小泉氏は事前に知らされていなかったとして、省内の報告体制を改善する方針も示した。

隊員は陸自の中央音楽隊に所属する３等陸曹。当日は司会者から「２０１４年に陸自で初めてとなる声楽要員として入隊した」などと紹介され、制服姿で国歌を歌った。自民の萩生田光一幹事長代行は１４日の記者会見で、起用は党の要請ではなく、党大会の演出を企画する業者の推薦だったと語った。高市首相は１４日、首相官邸で記者団から見解を問われ、「会場に着くまで知らなかった。法律的に問題はない」と述べた。

これに対し、中道改革連合の小川代表は「率直に驚いている。不適切で違法の疑いがある」と記者団に語った。国民民主党の玉木代表は記者会見で「私人であれば制服を着ていくべきではない」と指摘した。