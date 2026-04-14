ワンコがご飯を食べなくなったので、心配して病院に連れて行ったら…？まさかの診断結果に爆笑する人や感心する人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破しています。

【動画：犬があまりにもご飯を食べないので、心配で病院に連れて行ったら…予想外だった『まさかの診断結果』】

ワンコがご飯を食べないので病院へ

TikTokアカウント「user77147910443845」には、チワワ×ダックスフンドのMIX犬「モカ」ちゃんの日常が投稿されています。

モカちゃんは元気にすくすく育ってきたのですが、ある日急にご飯を食べなくなってしまったそう。目の前にご飯を置いても全く喜ばず、お座りしたまま動く気配ゼロ…。そんな姿を見て心配になった飼い主さんは、動物病院に連れて行くことに。

モカちゃんは久しぶりの病院にソワソワしていたそうですが、診察が終わるまでお利口さんにしていてくれたとのこと。そして気になる診断結果は…？

予想外の診断結果

なんと獣医さんからは「美食家で偏食してます」という、予想外の診断結果を告げられたそう！なんでも犬は1歳頃に「今までのご飯を食べるのをやめれば、新しいご飯が出てくるはず」と思い至って、食事をボイコットし始める子が多いのだとか。

つまりモカちゃんは食欲がないのではなく、「もっと美味しいご飯を食べたい！」と主張していたのです。グルメで賢すぎる行動に、感心しながら笑ってしまいますね。ちなみに飼い主さんは、「偏食なところも可愛い」とキュンとしたそうですよ。

そして帰宅後にモカちゃんを優しく撫でながら、「体重を気にしながら根比べしてください」という獣医さんの言葉を思い出し、「負けないように頑張ろう」と決意したという飼い主さん。モカちゃんはなかなか手強そうですが、飼い主さんが根比べで勝てますように…！

この投稿には「美食家ww」「凄い診断名（笑）可愛いな～」「賢いわ」「流石やで」「あるあるですね」「うちの子もです！」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊でやんちゃなところが魅力

モカちゃんは2026年４月27日に１歳のお誕生日を迎えるのですが、今でも子犬のように甘えん坊なのだそう。飼い主さんが帰宅した時はお腹を見せて寝転び、「撫でて～」と全力で甘えながら歓迎してくれるとか。

またやんちゃなところも魅力のひとつで、お散歩中はニコニコしながら走り回っていることが多いといいます。そんなモカちゃんの愛らしい姿は、これからも多くの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

モカちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user77147910443845」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user77147910443845」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。