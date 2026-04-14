犬の「換毛期」にしてはいけないNG行為4選

1.無理やり毛を引っ張る

毛がたくさん浮いていると、手で引き抜きたくなるかもしれませんが、これは絶対にやめましょう。換毛期でも、全ての毛が一度に抜けるわけではありません。まだ抜ける準備ができていない健康な毛を無理に引っ張ると、毛穴や皮膚を強く傷めてしまいます。

これは人間でいえば、無理やり髪の毛をむしり取られるような痛みと同じです。何度も繰り返すと炎症を起こしたり、その場所から毛が生えにくくなったりすることもあります。

必ずブラシを使い、自然に浮き上がった毛だけを優しく取り除くようにしてください。

2.人間用のブラシを使う

「家にある人間用のヘアブラシで代用できるのでは？」と考えるのは危険です。犬の皮膚は人間の赤ちゃんよりも薄く、非常にデリケートにできています。

人間用のブラシは、硬さやピンの密度が人間の頭皮に合わせて設計されているため、犬に使うと皮膚を削るように傷つけてしまう恐れがあります。見た目には分からなくても、細かい傷から菌が入って皮膚炎になることも珍しくありません。

愛犬の皮膚を守るためには、必ず犬専用として販売されている、柔らかい素材やクッション性の高いブラシを用意しましょう。

3.お風呂（シャンプー）の回数を増やしすぎる

抜け毛が気になるからといって、毎日や数日おきにシャンプーをするのは逆効果です。犬の皮膚には、バリア機能を保つための必要な油分があります。頻繁に洗いすぎるとこの油分が奪われ、皮膚がカサカサに乾燥してしまいます。

乾燥した皮膚はバリアが弱くなり、かゆみやフケ、赤みの原因になります。換毛期であっても、シャンプーは月に1～2回程度にとどめ、日々のケアはブラッシングを中心にしましょう。どうしても汚れが気になるときは、濡れたタオルで優しく拭くだけでも十分です。

4.抜けた毛をそのまま放置する

「どうせまた抜けるから」と、ブラッシングした後の毛や床に落ちた毛を放置してはいけません。愛犬の体に抜けた毛が絡まったまま残っていると、通気性が非常に悪くなります。

すると、体温や湿気がこもって蒸れてしまい、カビや菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。これが原因でひどい皮膚病やニオイが発生することもあるので注意しましょう。

部屋の掃除はもちろんですが、愛犬の体もしっかりブラッシングして、不要な死毛を取り除いて風通しを良くしてあげることが、清潔と健康を保つ秘訣です。

5.ハサミで毛玉を切り落とそうとする

毛が絡まって大きな「毛玉」ができてしまったとき、家にあるハサミで切ろうとするのは非常に危険です。犬の皮膚はとても伸びやすく、毛玉を引っ張り上げると皮膚も一緒に持ち上がってしまいます。

そのため、毛だけを切っているつもりでも、誤って皮膚を深く切ってしまう事故が後を絶ちません。一度怪我をさせてしまうと、愛犬はハサミやお手入れそのものを怖がるようになってしまいます。

どうしても取れない頑固な毛玉を見つけた場合は、無理をせずプロのトリマーや動物病院に相談しましょう。

正しいケアで愛犬も自分もスッキリ

換毛期を快適に過ごす最大の秘訣は、適切な道具選びと無理のない習慣化です。まずは自分の愛犬の毛質に合ったブラシを選びましょう。

例えば、短毛種なら肌に優しいラバーブラシ、長毛種なら毛並みを整えるピンブラシなど、適した道具を使うだけで効率が格段に上がります。ブラッシングは一度に全部終わらせようとせず、愛犬がリラックスしているときに声をかけながら短時間で行いましょう。

また、新しい毛を作るには栄養が必要です。良質なタンパク質を含んだ食事と、十分な水分補給を心がけることで、内側からも健康な被毛をサポートできます。

こんなときは病院へ！注意すべきトラブル

単なる生え変わりだと思っていても、中には病気が隠れているサインもあります。特に注意すべきなのは、毛が部分的に丸く抜けて地肌が見えている「円形脱毛」の状態です。これは換毛期ではなく、ストレスや感染症、アレルギーの可能性があります。

また、皮膚が全体的に赤くなっていたり、ポツポツとした湿疹が出ていたり、愛犬が一日中体をかきむしっている場合も要注意です。

皮膚トラブルは放っておくと悪化し、治療に時間がかかることも多いため、少しでも「いつもと違う」と感じたら、早めに動物病院を受診してください。

まとめ

換毛期は愛犬にとって一大イベントです。大切なのは、飼い主が完璧を目指して頑張りすぎず、愛犬のペースに合わせて優しく接することです。

毎日のブラッシングを「掃除」ではなく「愛犬との触れ合いタイム」と捉え、変化をよく観察しましょう。正しい知識を持ってケアを続ければ、愛犬も清潔で元気にこの時期を乗り越えられますよ。

(獣医師監修：後藤マチ子)