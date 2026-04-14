晴天に恵まれた14日の県内、



魚沼市では雪の上で桜が咲く“雪上桜”が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。



一方、この桜を巡ってある問題も起きています。



魚沼市の中でも豪雪地帯にある福山峠では雪の上に桜が咲く“雪上桜”が見ごろを迎えています。



この時期しか見られない珍しい景色を見ようと多くの観光客が訪れていました。



＜訪れた人＞

「青空がきれいやな、きれいやな言いながら見てた」





「なんかあのとっても可愛らしくてたくましいなと思って、桜の生命力みたいな」＜群馬県からの観光客＞「SNSでここでちょっときれいだなと思って寄らしてもらいましたけど‥‥‥めちゃくちゃきれいで感動しました」近くで雪上桜を見れるようになったのは4月13日から。18日土曜日にはイベントも控える中、ことしはある異変が‥‥‥。

＜記者リポート＞

「雪と桜のコントラストが美しい雪上桜ですが、よくみると花びらがまばらです」



一見、満開前のような光景。しかし去年のピーク時と見比べても花の付き具合がまばらなのが一目瞭然です。



そのわけは‥‥‥野鳥による“食害”。



管理担当者によると、桜を食べたのは「ウソ」や「マヒワ」といった小型の鳥とみられ、12月から2月にかけて花が咲く前のつぼみを食べに群れで飛来していたといいます。



足元を見ると、つぼみを食べたと思われる残骸のようなものも。



＜地元の人＞

「時々やられるっていうか、ことしは魚沼地方その鳥にやられたみたいでうちだけじゃなくて桜のつぼみがやられている部分があるみたいですけど‥‥‥今年はちょうどイベントと桜がタイミングは最高だったんですけど結果が伴わなかっただけで」



ここではヤマザクラとソメイヨシノの2種類の桜およそ100本がありますが食べられたのはソメイヨシノのみだといいます。



＜観光客＞

「ホームページに出ていました、覚悟で来たんですけど、こんなひどいとは思わなかったですね」



「去年のとちょっと比べてみてたら今年これからなんだかなって思っていたんですけど」



「(ソメイヨシノしか食べないらしく)ぜいたくですね」



今回の被害を受け、訪れるのをキャンセルする動きもあったといいますが今週末のイベントについては予定通り開催するということです。

