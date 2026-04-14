映画とお酒、そのふたつがあればいい。映画関係者が教える「お酒×映画」の相性

【酒と泪と男とカルチャー】

お酒と映画。何と相性の良い響きでしょうか。お気に入りの映画を観ながら、好みの1杯を呷る…現実でありながらアルコールの手助けもあってまるで夢の中にいるような、そんな心地良いひととき。映画のプロたちもそう思っているようです。今回は映画が好きで好きで仕方がなく、趣味をとうとう仕事にしてしまったふたりにお酒と映画の相性の良さについてインタビュー。果たして映画関係者は何の映画に何のお酒を合わせるのでしょうか？

■主役は名作映画と語り合う相手。会話の邪魔をせず、余韻にそっと寄り添う「お酒の正解」とは？

1982年5月、東京・渋谷のあるビルの小さな1室から始まり、現在では40年以上の歴史を持つ老舗ミニシアターとなった「ユーロスペース」。現在の場所へ移り21年、多くの映画ファンに愛され続けています。そんな同館の代表取締役で、上映作品の編成などにも携わる北條誠人さんに映画とお酒の素敵な関係についてインタビューを実施しました。

▲「ユーロスペース」代表取締役 北條誠人／1982年の開館から現在に至るまで、渋谷の地でミニシアター文化を牽引し続ける「ユーロスペース」。同劇場の代表を務めるとともに、自ら映画祭へ足を運ぶなど独自の視点で番組編成の陣頭指揮を執る

――本日はよろしくお願いいたします。早速ですが北條さんの役割や、上映作品の選定はどのような流れで行われているのか教えていただけますか？

北條誠人さん（以下、北條）：主に「ユーロスペース」でどのような映画をかけるか、また上映する作品の最終的な決定など全体の番組作りを担っています。具体的な作品の決め方としては、配給会社から「この映画を上映検討してもらえませんか」という提案を受けることもありますし、私自身が映画祭へ足を運んで「この映画を上映したい」と思うパターン、その2パターンです。後者の場合は興味を持ってくれそうな配給会社を探したり、映画祭で一緒に見ている配給会社に声をかけたりして決めていきます。また、監督の生誕100年などの節目に合わせてデジタル修復された作品を上映したり、自分が興味のある監督の過去作品を集めて独自の番組を作っていくこともあります。

―なるほど。今までさまざまな作品に触れられていると思いますが、好きな映画とお酒、また思い出があれば教えてください。

北條：普段はどちらかというとビールで、ワインも飲みます。でも、“お酒と映画”と聞いて思い浮かべるのは「フォアローゼズ」のソーダ割り（ハイボール）ですね。20年程前にクリント・イーストウッド監督の『ミリオンダラー・ベイビー』を見たときのことです。本当に“いい話”なんですよ。小さなボクシングジムを営む不器用な老トレーナーのところにプロボクサーを目指す孤独な女性が弟子入りを志願してくる。最初は突き放しながらも次第に2人が本当の親子のような強い絆を深めていくというストーリーです。

――熱血スポーツ映画というわけではなく、深い人間ドラマが描かれている作品ですよね。

北條：そうなんですよ。でも、決して説教くさかったりどっしりと重苦しすぎるわけではないんです。観終わったあとに胸に静かな感動が残るような、そんな作品で。夜の上映だったのですが、映画が終わって劇場内が明るくなったらたまたま親しい友人も同じ回を観ていて。それで目が合ってそのまま「軽く一杯飲んでいくか」と。行きつけというわけではないものの、ときどき行っていたバーに入って「フォアローゼズ」のソーダ割りを頼んだんです。

――なぜ、その映画を観たあとに「フォアローゼズ」を選んだのでしょうか？

北條：「フォアローゼズ」は軽めでクセのない、華やかな味わいで飲みやすいバーボンです。映画自体がすごく良い話で、友人とお互いにその良さを共有できている。だからこそ、野暮な答え合わせはせず、「いい映画だった」という気分のまま別のことを話したかった。どっしり深いフルボディの赤ワインを飲んでうんちくを語り合うのではなく、気負わずに話せる落ち着いた空気感に軽い口当たりの「フォアローゼズ」がぴったりだと思いました。 “いい話”の映画を観たときにお酒を楽しむのなら、映画の余韻や会話の邪魔をしないクセのないお酒を選んで合わせるのが好ましいですね。

――鑑賞後の余韻やそのあとの会話にそっと寄り添ってくれるようなお酒の選び方で、とても素敵ですね。ほかにウイスキーと相性の良い映画や、お酒を選ぶ際のこだわりなどはありますか？

北條：そうですね、軽い飲み心地のウイスキーに合う映画で言うとやはりヨーロッパの映画か作家性の強いアメリカの監督が撮った映画になってくるような気がしますね。また、お酒の選び方は“誰と”や“どこで”など映画を観るシチュエーションによっても大きく変わってきます。先程話した『ミリオンダラー・ベイビー』は年齢の近い友人だったからこそ、気負わずに語り合える「フォアローゼズ」のソーダ割りがちょうど良かったんです。これが自分より若い世代だったり、逆に年上だったりしたらまた違うお酒を選んでいたでしょうね。

――確かに、一緒に観る相手によって変わってきますよね。ちなみに、季節などは何か関係しますか？

北條：例えば初夏、ゴールデンウィークの少しゆったりとした時間に恵比寿の映画館へ行ったとしたら、鑑賞中についつい「ヱビスビール」を飲みたくなります。でも、日比谷などの混み合ったシネコンだったら鑑賞中に飲む気分にはなかなかならない。でも、観終わったあとに友人を誘ってガード下の飲み屋へ行くこともあるし、作品の雰囲気によっては全く違うお店を選ぶかもしれない。映画とお酒のペアリングは作品そのものだけではなく、そういった複合的な要素で決まってくる面白さがあります。



――作品とシチュエーション、両方の掛け合わせでお酒を楽しむわけですね。業界の方同士でコミュニケーションを取る場合、お酒の席は多いのでしょうか？

北條：映画館の人も配給する人も制作する人も映画業界の人はお酒が大好きな人が多いので、よく飲みに行きますよ。映画の仕事って興行収入や年末のベストテンに入ったかなど指標になるものはありますが、数字だけで測れない部分も多いんです。最終的にはその作品や仕事、関わる人を“好きか嫌いか”という判断基準が同じくらい重要で。だからこそ、自分たちの方向性や趣味が相手とどこまで合うかをすり合わせるのにお酒の力が助けになるんです。構えずにお互いを理解し合い、新しいものを立ち上げるうえでも重要なコミュニケーションツールになっていますね。

――お酒は仕事上の価値観を共有するためにも一役買っているのですね。話は少し変わりますが、ご自宅で映画を観ながらくつろぐ際、こだわりのAV機器などはありますか？

北條：我が家はシアター仕様にはせず、あえて普通のテレビモニターで観ています。私自身、映画は映画館のものだと思っているので家を中途半端に映画館に近付けようとは思っていないんです。ちゃんと向き合うべき作品は劇場で観るものだと明確に線を引いていますからね。だからこそハリウッド映画や日本映画などで気楽に観られる作品は仕事モードをオフにしています。普通のテレビドラマを観るような、あくまで日常として気負わずカジュアルに楽しむ。そのためにあえて「テレビ」というデバイスを選んでいます。

劇場で真剣に向き合う時間もあれば、家でリラックスする時間もある。そして、観終わったあとに誰かと語り合うためのお酒もある。映画もお酒もそのときどきの気分やシチュエーションに合わせて自然体で付き合っていくのが、1番豊かな楽しみ方なのかもしれませんね。

「ユーロスペース」

住：東京都渋谷区円山町1-5 3階

営：上映作品による

休：元旦

>> ユーロスペース

■「この映画には何のお酒が合うだろう？」それを考えるのもお酒と映画の楽しみ方のひとつ

1955年に「目黒ライオン座」「目黒金龍座」としてオープンし、1975年から現在の名称・営業形態となった「目黒シネマ」。東京・目黒唯一の映画館として地元民や映画ファンたちから愛され続ける老舗の名画座です。同館の特徴は昔ながらの“2本立て映画館”であること。それだけに何と何の映画を合わせれば良いか、常に考えなくてはならない編成担当の藤本さんはまさに今回の企画において格好の人物。ここでは“映画と映画”ではなく、“映画とお酒”について伺いました。

▲「目黒シネマ」営業・編成担当 藤本昂太／JR目黒駅から徒歩3分という好立地ながら、古き良き昭和の香りが漂う老舗名画座「目黒シネマ」。同館の営業・編成担当を行う。好きなジャンルはアメリカン・ニューシネマ

――よろしくお願いします。まず普段のお仕事について伺います。映画館の編成担当ということですが、具体的にどのようなことをするのでしょうか？

藤本昂太さん（以下、藤本）：はい。「目黒シネマ」は“2本立て”という昭和の時代にはよくあった上映方法を今も行っているのですが、その通り2本の映画を1回で上映するんです。その2本をどうするか、そして今回はこの2本を取り上げたから次はどうするか、そしてその次、など上映する演目の企画を考える仕事をしています。例えば、ある映画監督にスポットを当ててその監督の作品を上映したり、テーマを決めて2本こちらで選んで上映したり、ファンの皆さんが楽しめるような編成を考えています。

――なるほど。映画×映画のような組み合わせを考えるプロなんですね。それでは、今回は映画×映画ではなく映画×お酒について教えていただきたいのですが、藤本さんがお好きなお酒は何でしょうか？

藤本：そうですね、やはりビールでしょうか。個人的にアメリカ映画、特にニューシネマと呼ばれる1960〜70年代の作品が好きなので、ビールもアメリカのビールが好みですね。バドワイザーとかはまさにアメリカを代表するビールだと思うので、アメリカ映画に合わせて飲みたいなと。ビールってどこででも買える気軽さがありますし、何杯でも飲めるというか。お酒は長い時間楽しみたい派なのでアルコール度数もちょうど良いですし、キレのあるモノや軽くて飲みやすいモノが特に好みです。

――映画を見る際のお供もやはりビール？

藤本：ビールですね。先程申し上げた通り、アメリカ映画でもよくビールを飲むシーンって出てくるんですよ。それを観ていると飲みたくなりますし、何というか映画とリンクするような感覚も味わえますよね。映画館や自宅にいながら映画の世界により深く入り込めるような…没入感を高めるひとつのキーアイテムなのかもしれません。

――バドワイザーをはじめとした海外のビールはどのような作品と合わせて楽しんでいるのでしょう？

藤本：『バニシング・ポイント』が個人的には1番ビールやお酒と相性が良いかな…。と言うのも、ビールはアルコール度数がそこまで高くないとはいえ何杯も飲んでいると酔ってくるじゃないですか。『バニシング・ポイント』は良い意味でストーリーが複雑じゃないんです。輸送屋がレースしているだけ、と言うとチープですが何も考えずに楽しめる単純さって凄いと思いますし、クルマをかっ飛ばしている姿も爽快で。そういうところもスッキリとした味わいのビールと非常に相性が良いのかなと思います。しかも、主人公はだんだんと狂気じみて来るんですよ。それもお酒を飲むと少しタガが外れるのとリンクしますし、とてもビールとマッチするポイントですよね。トリップ感というか。

ーービールの良さと映画の魅力が上手く作用しているんですね。

藤本：あとはヴィゴ・モーテンセンという俳優が好きなんですけど、彼が主演を務めたショーン・ペンの初監督作品『インディアン・ランナー』もビールに合う映画だと思います。ヴィゴ・モーテンセンが演じるキャラクターって本当に荒くれ者で、逆にその弟役は真面目で家庭的。そのふたりの対比が描かれているんですけど、もちろん最初はすれ違ってばかりで。でも、最後には少年時代のまだ仲良かった思い出とリンクするような内容なのですが、誰が観ても面白いと思うでしょうし少しノスタルジーを感じたりすると思うんです。そんな作品を気負わず、ほっこりと感じつつビールを呷る。ビールの軽い口当たりと合うな、そう感じてもらえる作品なのではないでしょうか。

――ビールの味わいと作品に対する感想というか感じ方がマッチするということですか。

藤本：そう考えると、ビールをはじめとしたお酒に対しても映画に対しても、より面白いと感じますよね。それとアメリカってダイナーの文化がありますよね、それこそ映画でもよく描かれていますし。『アメリカン・グラフィティ』とかモロにそう。何ならバドワイザーを飲んでいるシーンもあったような…。さすがに銘柄が何だったかまでは覚えていませんが、ビールは度々出てきますし、ダイナーには欠かせないアイテムだと思います。

ーー確かに、アメリカのダイナーにビールは必要不可欠ですね。ちなみに、ご自宅でビールと映画を楽しむ際、どのようなAV機器を使用していますか？

藤本：プロジェクターですね。人を家に招待したときにビールを飲みながらカジュアルに映画を楽しむ、最高じゃないですか？ ただ、ひとりでじっくり楽しむのも良いですし…。今回、お酒と映画というカップリングの話をしていますが、それだけではなくてシチュエーションのカップリングも無意識に楽しんでいるような気がします。デバイスもそうで。「目黒シネマ」は所謂名画座ですが、まだまだアナログな雰囲気も残っていて、そのアナログ感みたいなものってお酒と相性が良いようにも思います。普段、私はあまり意識をせずに映画を観る際にお酒を選んでいますけど、「このお酒にはあの映画が合いそう」とか逆に「この映画だったらビールだな」とか「タブレットでじっくりひとりで観たいからウイスキーかな」みたいに考えるその時間自体も楽しいモノになるんじゃないかな、そう思いますね。

「目黒シネマ」

住：東京都品川区上大崎2-24-15目黒西口ビル地下1階

営：上映作品による

休：なし

※館内での飲酒は禁止

>> 目黒シネマ

■映画を自宅で楽しむなら、こんなAV機器とお酒で

週末の夜やひとりでまったりと映画を楽しみたい、であれば自宅のリビングを特別なプライベートシアターに変えてみませんか？ 大迫力の映像と音響、そしてお気に入りのお酒と作品があればいつもの映画鑑賞が極上のリラックスタイムに。今回は日頃のホームシアター体験をより贅沢に楽しめる、編集部厳選のカップリングを提案します。

■プロジェクター×プレミアムワインでどこでも本格的な映画空間に

美味しいお酒をゆっくり味わいながら大画面に没頭できるのは、プライベート空間だからこその贅沢です。壁一面に広がるプロジェクターの映像美に浸りながらワインのグラスを傾ける…。こだわりのAV機器と美酒が織りなす優雅なマリアージュが、いつもの映画鑑賞を最高のエンターテインメント空間へと変えてくれます。

メルシャン

「カッシェロ・デル・ディアブロ カベルネ・ソーヴィニョン」（750ml 実勢価格：1210円）

美味しすぎて盗難が絶えず、「悪魔が出る」と噂を流してワインを守った逸話を持ったプレミアムワイン。はっきりとしたベリーの香りが漂う赤ワインは、フルボディながら渋みが控えめでジューシーかつすっきりとした味わいです。肩肘張らずに飲め、濃い味の料理に合わせても口の中をさっぱりとさせてくれるため、リラックスしながら映画を楽しむひとときの相棒に最適です。

>> メルシャン「カッシェロ・デル・ディアブロ」

JMGO

「N3 Ultimate」（49万9180円）

いつものリビングを本格的なプライベートシアターへと変貌させるのが、JMGOの4Kプロジェクター。5800ISOルーメンの圧倒的な明るさと3色レーザー技術により、最大300インチの大画面に鮮烈な映像を映し出します。光学ズームやAI空間認識をはじめとする高度な自動補正機能が備わり設置場所を選びません。Dolby Audio対応スピーカーも内蔵し、至高の没入感をもたらします。

>> JMGO

■ 透明な味わいと至高の立体音響。いつものリビングが極上のシアターに変わる夜

圧倒的な没入感を生む立体音響の中で美味しいお酒をじっくり味わいたい、そこでサウンドバーの出番です。上からも音が降り注ぐリアルな音響空間に包まれながら、キリッと冷えた最高峰の日本酒を傾ける。こだわりのAV機器と洗練された美酒、そして大好きな映画作品がもたらす時間はほかに代えがたい至福のひとときとなるはずです。

SAKE HUNDRED

「百光（ビャッコウ）」（3万8500円）

映画の世界に深く浸る夜には、最高峰の日本酒「百光」がうってつけ。特別な時間を演出します。白ワインを思わせるフルーティな香りが広がりつつも、甘すぎずキリッとしたドライな飲み口が特徴です。後味はすっきりとしながら、中盤から日本酒本来のしっかりとした味わいが感じられ、飲酒後も心地良い余韻が続きます。日本酒が苦手な人でも驚くほどすんなりと飲める洗練された一杯が特別な鑑賞のお供にぴったりです。

>> SAKE HUNDRED「百光」

ヤマハ

「SR-X90A」（実勢価格：38万5000円）

いつものリビングを圧倒的な没入空間へと変えるのが、ヤマハのハイエンドサウンドバー「SR-X90A」。独自のビームスピーカー技術により天井反射を利用して音が上からも降り注ぎ、驚くほどリアルな3次元立体音場を創り出します。さらに、映像シーンに合わせて最適な音響効果を自動生成するAI機能も搭載。まるで映画館にいるような音の包まれ方とセリフまで忠実に描き切る高音質が、極上のシアター体験をもたらします。

>> ヤマハ「SR-X90A」

■お気に入りの作品を迫力の大画面で楽しみ、その横にはビール。こんな幸せ、なかなかないのでは

映画を自宅で観る際、多くの人はテレビを使用して視聴するのではないでしょうか？ そのテレビ自体がど迫力の大画面であれば、お気に入りの作品がより楽しめるはず。そしてその手元には美味しいビール…。こんな幸せが家に帰れば味わえるのであれば、少し奮発して買い揃えても損はないどころか、日々の生活の質はとても上がりますよね。

アサヒビール

「アサヒ ザ・ビタリスト」（実勢価格：237円前後）

喉にズバッと来るドライな飲み口の「スーパードライ」でお馴染みのアサヒですが、自宅でまったりと映画を楽しむのであれば「ザ・ビタリスト」はいかがでしょう？ 名前の通り、深い苦味・旨味を感じるとともに、フルーティで華々しい香りが鼻を抜け、想像以上にクセのない“ビール”の美味しさが味わえます。いつもの晩酌にはもちろんですが、お気に入りの映画を大画面のテレビでゆっくりと観る、そんなプライベートな時間の相棒にもってこいな一品です。

>> アサヒ「ザ・ビタリスト」

パナソニック

「プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELビエラ Z95B 55V」（オンラインストア価格：34万6500円）

自宅で映画を観るのであれば、やはりテレビなくして始まりません。好きな映画と好きなビール、そしてそれらを大画面の4K有機ELで楽しむ。身近でありながら本当に幸せな時間です。こちらの「Z95B」はパナソニックの技術が詰まった最新モデル。プライマリーRGBタンデム搭載の有機ELは、高コントラストで非常に色鮮やかな映像美を実現しています。また、躍動感のあるサウンドを実現する「360立体音響サウンドシステム＋」が映画体験をより極上のものへと導きます。

>> パナソニック「プライマリーRGBタンデム搭載 4K有機ELビエラ Z95B 55V」

>> 特集【酒と泪と男とカルチャー】

＜取材・文／山口健壱、手柴太一（GoodsPress Web編集部） 写真／坂下丈洋＞

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