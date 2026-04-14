「もう止めてくれ！」井上中日に再び“アクシデント”発生で竜党から悲鳴も 2点適時打を放った直後…助っ人が左足を痛がるそぶり「故障者、多すぎる」「本当に終わってしまう…」
サノーは2点適時打を放った後のプレーで左足を気にするそぶりを見せた（C）産経新聞社
中日に再びアクシデント発生だ。
【動画】見たか！完璧に捉えた、サノーの文句なしの2号アーチ
4月14日の広島戦（豊橋）に「6番・一塁」で先発出場したミゲル・サノーは初回一死二、三塁で回ってきた第1打席、相手先発の森下暢仁の直球を捉えて逆方向へ。打球を豪快に飛ばし右翼フェンス直撃の適時2点二塁打を放ったがその直後だった。
広島の中継プレーの間に一、二塁間で挟殺プレーとなりタッチアウト。左足を気にするそぶりを見せ、その後、ベンチ裏へ引き上げた。
その後、高橋周平が一塁守備に入った。
ゴリラポーズでも知られるサノーは今季ここまで3本塁打をマーク。右の長距離砲として期待されていただけに、ファンの間からは「もう止めてくれ！」「故障者、多すぎる」「本当に終わってしまう…」と開幕から5カードが経過し、開幕カードでアルベルト・アブレウがぎっくり腰、救援左腕の橋本侑樹、俊足の樋口正修が離脱など、投打に故障者が出ていることで嘆きの声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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