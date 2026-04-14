「もう止めてくれ！」井上中日に再び“アクシデント”発生で竜党から悲鳴も　2点適時打を放った直後…助っ人が左足を痛がるそぶり「故障者、多すぎる」「本当に終わってしまう…」

サノーは2点適時打を放った後のプレーで左足を気にするそぶりを見せた（C）産経新聞社

中日に再びアクシデント発生だ。

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4月14日の広島戦（豊橋）に「6番・一塁」で先発出場したミゲル・サノーは初回一死二、三塁で回ってきた第1打席、相手先発の森下暢仁の直球を捉えて逆方向へ。打球を豪快に飛ばし右翼フェンス直撃の適時2点二塁打を放ったがその直後だった。

広島の中継プレーの間に一、二塁間で挟殺プレーとなりタッチアウト。左足を気にするそぶりを見せ、その後、ベンチ裏へ引き上げた。