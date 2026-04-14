俳優の平愛梨さんは4月13日、自身のInstagramを更新。「おやすみ前のカオス達」の姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：平愛梨さん公式Instagramより）

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俳優の平愛梨さんは4月13日、自身のInstagramを更新。息子たちのかわいい姿を公開しました。

【写真＆動画】平愛梨の息子4人がおそろいアイマスクで就寝

「もうみんな可愛すぎー」

平さんは「寝かしつけ　おやすみ前のカオス達」とつづり、1本の動画と1枚の写真を投稿。4人の息子たちが並んで寝ています。「夫と私はアイマスクを付けて就寝　その様子を見てるカオス達はPAPAのアイマスクを取って付けてたから『子供用があったよ』と買ってきたら皆んな付けたがってコレ付けたらすぐ寝るから!と言って就寝」と、ほほ笑ましいエピソードも披露しました。全員おそろいのアイマスクを着用しています。

コメントでは「兄弟揃うと遊んで寝ないですよね　アイマスク良いですね！ちいかわキャラの可愛すぎる」「なんて可愛いの」「ちいかわアイマスクみんな気に入ってつけてて、可愛いですね」「2人男子だけでも大変なのに、4人尊敬します。でも男の子可愛いですよね」「かわいい寝姿だわ」「幸せな光景」「もうみんな可愛すぎー」と、絶賛の声が寄せられました。

「やっと行けた映画ドラえもん」

3月12日にも「週末やっと行けた映画ドラえもん」「映画館に４男児全員連れて行くのは初めて」などとつづり、4兄弟ショットを公開していた平さん。4人で手をつないだり肩を組んだりして歩いている後ろ姿です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)