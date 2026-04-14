

左から：サントリー マーケティング本部 リキュール・スピリッツ部長の新関祥子氏、サントリー大阪工場 工場長の矢野哲次氏

サントリーは、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の見学ツアーを5月8日から一般公開する。サントリー大阪工場は、「国産の洋酒づくり」を志した創業者・鳥井信治郎が、創業の地・大阪に1919年に建設した、同社において最も歴史ある工場。同工場を一般公開するのは今回が初めてとなる。一般公開に先立ち、4月8日にはメディア向け先行体験会が行われ、同工場およびスピリッツ・リキュール工房の概要について紹介すると共に、見学ツアーの全貌が披露された。



サントリー大阪工場 工場長の矢野哲次氏

「1919年に建設されたサントリー大阪工場は、『日本人の味覚に合う洋酒をつくり、日本に洋酒文化を切り拓きたい』という創業者・鳥井信治郎の想いを受け継ぎ、100年以上にわたり当社のものづくりを支えてきた。特に1907年に発売した『赤玉ポートワイン』は、現在も当工場で作られているロングセラー商品となっている」と、サントリー大阪工場 工場長の矢野哲次氏が挨拶。「大阪工場の建設にあたっては、洋酒作りに必要な国内外の原料を仕入れ、製品を送り出すのに最適な地として、当時、海運水運が発達していた大阪築港エリアを選定した。そして、2024年に新設したスピリッツ・リキュール工房では、旬の厳選素材を使用した多彩な原料酒と、五感を駆使した熟練のブレンド技術のかけ合わせによって、多種多様な蒸留酒や浸漬酒を製造している」と、大阪工場の建設背景とものづくりのこだわりについて解説した。



サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房の外観

「スピリッツ・リキュール工房は、洋酒を『つくる』だけでなく、ものづくりの魅力を『伝える』場として、見学設備も含めて総額65億円の投資を行った。『つくる』に関する設備については、生産能力増強および品質向上に向けて55億円を投資。4基の蒸留器と、浸漬タンクを設置すると共に、新商品開発向けのパイロットディスティラリーを新設した」と、一般公開するスピリッツ・リキュール工房の概要を説明。「この工房で作った洋酒は世界的に認められており、昨年は『International Spirits Challenge（ISC）2025 』ジン部門で最高賞『トロフィー』を初受賞した他、『The International Wine＆Spirit Competition（IWSC）2025』において、スピリッツ部門『リキュール・プロデューサー・トロフィー』を日本の工場として初めて受賞した」と、ものづくりの品質が世界で高く評価されているのだとアピールした。



サントリー マーケティング本部 リキュール・スピリッツ部長の新関祥子氏

続いて、サントリー マーケティング本部 リキュール・スピリッツ部長の新関祥子氏が、5月から一般公開する見学ツアーについて紹介した。「今回の見学ツアーは、『歴史』『ものづくり』『体験の場』の3つのパートで構成されている。洋酒づくりの歴史から製造工程の見学、サントリージャパニーズクラフトジン『ROKU〈六〉』の多彩な素材やこだわり、原料酒の試飲体験まで、ものづくりの魅力を五感で楽しんでもらえるツアーになっている」とのこと。「また、工房内に併設した『ギフト＆ギャラリー』では、商品やオリジナルグッズの販売に加え、歴史的な商品や資料も展示。購買と伝承を融合し、ブランドの過去から現在までを体感できる空間を提供する」と、見学ツアーの見どころを教えてくれた。「この見学ツアーを通じて、『日本だけでなく海外にも愛される日本の洋酒をつくり、世界中に広めたい』という夢を実現するべく、『ROKU〈六〉』をはじめとする当社のスピリッツ・リキュールの魅力やものづくりへのこだわりを国内外に発信していく」と、国内外を問わず幅広い人々が見学ツアーに参加することを願っていた。



「はじまりのラウンジ」の巨大スクリーン

それでは、先行体験会で公開された見学ツアーの全貌を紹介しよう。ツアーのスタートは、「はじまりのラウンジ」から。新たな見学設備として開設された「はじまりのラウンジ」では、スピリッツ・リキュール工房に向かう前に、サントリー大阪工場の歴史や創業者・鳥井信治郎の想いを没入感のある巨大スクリーンで上映すると共に、工房でつくられているさまざまな製品を紹介する。



ボタニカルロード

スピリッツ・リキュール工房へと続くアプローチである「ボタニカルロード」には、「ROKU〈六〉」に使われる素材と同品種である大島桜や八重桜、ジンのボタニカルであるジュニパーベリーやレモン、ビターオレンジなどさまざまな植物が植えられている。「ボタニカルロード」の足元には、創業者・鳥井信治郎の言葉が刻まれている。



原料素材の展示室

スピリッツ・リキュール工房の4階に移動すると、いよいよ製造工程の見学へ。このフロアでは、「ROKU〈六〉」で使用する6種の和素材（柚子・山椒・玉露・煎茶・桜葉・桜花）をはじめ、同社のジンやリキュールで使われるさまざまな原料素材を展示。素材から製品が生まれるまでのプロセスを紹介する。



スピリッツ・リキュール工房の蒸溜釜や浸漬タンク

そして、展示室の見学デッキから、実際に使用している蒸溜釜や浸漬タンクを視察。スピリッツ・リキュール工房では、形状の異なる4基の蒸溜釜（ジン・スチル、ビール・スチル、ビール・レクチ、減圧蒸溜釜）を備えており、原料素材それぞれの最良の特長を抽出するために素材に合わせて蒸溜釜を使い分けながら蒸溜を行っている。



パイロットディスティラリー

さらに、品質向上や新商品開発を目的に新設された小スケールの製造設備「パイロットディスティラリー」も間近で見ることができる。



クリエイションルーム

製造工程の見学が終わると、スピリッツ・リキュール工房1階の「クリエイションルーム」で、原料酒などの試飲体験を実施した。360度囲まれたスクリーンに映し出される演出の中で、普段は味わうことのできない「ROKU〈六〉」の原料酒をテイスティング。



「ROKU〈六〉」の原料酒テイスティングセット

旬の素材へのこだわりや、多彩な原料酒をつくり分け、ブレンドして生まれた「ROKU〈六〉」の味わいを体感した。また、「ROKU〈六〉」とサントリーリキュール「KANADE〈奏〉柚子」を使ったオリジナルのジントニック作りも楽しむことができた。



ギフト＆ギャラリー

1階に併設されたギフトショップ「ギフト＆ギャラリー」では、大阪工場のスピリッツ・リキュール製品や、スピリッツ・リキュール工房限定グッズを見学ツアー終了後に購入することができる。また、同社がこれまで取り組んできた洋酒文化創造に関わる歴史を紹介する展示コーナーも用意している。



サントリー スピリッツ・リキュールの歴史展示コーナー

［サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー概要］

開始日：5月8日（金）

場所：大阪府大阪市港区海岸通3−2−30

所要時間：80分

料金：3000円（税込）

※お土産の「ROKU〈六〉200ml」含む

予約開始日：4月9日（木）

※抽選制・20歳未満の人は参加不可

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/

サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房＝https://www.suntory.co.jp/factory/osaka/