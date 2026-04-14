望月歩、ヒロイン・林芽亜里の目には「吸い込まれるような感覚」映画主演としてのプレッシャーも【Erica -エリカ-】
【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、小泉萌香が14日、都内で行われた映画『Erica -エリカ-』（5月15日公開）の完成披露上映会舞台挨拶に宮岡太郎監督とともに出席。作品への思いや映画のテーマにまつわるトークを展開して会場を沸かせた。
【写真】25歳俳優「好きになって帰ってくれたら嬉しい」絶賛のヒロイン美女
本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画『連鎖』を原案に、宮岡監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクした戦慄のサイコホラー。「寂しさが人を狂わせてしまう」という普遍的な感情をベースに「最愛の人が想像を絶する困難に巻き込まれ、自らの命が危険に晒されたとしても、その人を護り抜けるか」という究極の問いをテーマに、人間の狂気を描き出す。
人生に失敗し続けてきた青年・飯笹辰樹を演じた主演の望月は、超満員の客席を前に「監督がここまで準備してこられた作品の、この真ん中に立てることが本当に幸せです」と感無量の表情。撮影現場では主演としてのプレッシャーも感じていたと明かしつつ、「監督や共演者の皆様のおかげでこの日を迎えられた」と感謝を述べた。
ヒロイン・溝川エリカ役を務めた林は、本作が映画初出演。「皆さんが観終わった後にどういう感情になるんだろうと、ドキドキとワクワクが入り混じっています。私自身も初めての映画出演作が『Erica』ですごく良かったです」と初々しく語る。望月も、劇中での林の存在感について「林さんの目が本当に大きくて、吸い込まれるような感覚。エリカの何に魅了されたのかを感じて、ちょっと好きになって帰ってくれたら嬉しいです」とその圧倒的な“眼力”を絶賛した。
エリカの周辺に現れる不気味な男・黒石亮を演じた高尾は「サイコホラーということで、鋭い目つきだったり怖い感じを演じさせていただきました。展開が予想できず、止まらない映画になっています」と自信。 現場では和やかだったというが、自身の役どころについては「心して見てください、怖いよ（笑）」と観客に呼びかけ、笑いを誘う。 一方、スーパーの店員・佐川睦美を演じた小泉は、本作のジャンルについて「最初はサイコサスペンスって聞いていたのに、公開が近づくにつれて気づいたら『サイコホラー』に変わっていて（笑）。存分に震えていただければ」と笑顔でコメント。 自身の役についても「ちょっと和ませられる……のかな？」と含みを持たせ、謎の多いストーリーへの期待を煽った。
また、映画のキャッチコピー「あなたしか見えない」にちなみ、「今、目が離せないもの」を問われると、4人の個性豊かなプライベートが垣間見えた。望月は「撮影時期くらいに知ったのですが、『Mrs. Children（ミセス・チルドレン）』というバンドがありまして……」と切り出すと、 司会者から「ミスターチルドレン（Mr.Children）ではなく？」と即座にツッコミが。 高尾や小泉も巻き込みながら「違うんですよ、ミセスを追いかけてるんです」とシュールなジョークを貫き、 キャスト陣からも「怖い！いきなり何？」と総ツッコミを受けるなど、劇中のシリアスな雰囲気とは打って変わった仲睦まじいチームワークを見せつけた。
続いて林は「本当に最近ハマっている『サバの味噌煮』。 すっごい美味しいサバの味噌煮に出会ってしまって、それをきっかけにいろいろ開拓しようかなと思って離せません」と意外な食の好みを告白。 高尾は「家電屋さんでつい目に入っちゃう『電子レンジ』。 オーブンだったり、角張っていたり、白かったり黒かったり、いろんな種類を見るのが楽しくなっちゃってます」とこだわりを明かし、小泉も「ちょっと分かります」と共感。 その小泉は「動物が大好きで、『ビントロング』という生き物。 イヌみたいなネコみたいなクマみたいな哺乳類で、インスタの動画でパッと目に留まって。めっちゃ可愛いんです」と熱弁して会場を和ませた。
最後に見どころについて林は「愛されることによってこんなに変化してしまうんだ、という愛の形を楽しめる作品」、 高尾は「非現実的に思えるけど、どこか現実味もある不気味さ」、 小泉は「エリカと周りの人たちがどう関わっていくのか」とそれぞれアピール。 望月は「映画館にいる間だけでも、寂しさなどを忘れられるような楽しい時間を共有できたら。皆さんが誰かに話してくれたら嬉しいです」と力強く締めくくった。（modelpress編集部）
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◆望月歩、満員の客席に感無量
本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画『連鎖』を原案に、宮岡監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクした戦慄のサイコホラー。「寂しさが人を狂わせてしまう」という普遍的な感情をベースに「最愛の人が想像を絶する困難に巻き込まれ、自らの命が危険に晒されたとしても、その人を護り抜けるか」という究極の問いをテーマに、人間の狂気を描き出す。
◆望月歩、林芽亜里の目に「吸い込まれるような感覚」
ヒロイン・溝川エリカ役を務めた林は、本作が映画初出演。「皆さんが観終わった後にどういう感情になるんだろうと、ドキドキとワクワクが入り混じっています。私自身も初めての映画出演作が『Erica』ですごく良かったです」と初々しく語る。望月も、劇中での林の存在感について「林さんの目が本当に大きくて、吸い込まれるような感覚。エリカの何に魅了されたのかを感じて、ちょっと好きになって帰ってくれたら嬉しいです」とその圧倒的な“眼力”を絶賛した。
エリカの周辺に現れる不気味な男・黒石亮を演じた高尾は「サイコホラーということで、鋭い目つきだったり怖い感じを演じさせていただきました。展開が予想できず、止まらない映画になっています」と自信。 現場では和やかだったというが、自身の役どころについては「心して見てください、怖いよ（笑）」と観客に呼びかけ、笑いを誘う。 一方、スーパーの店員・佐川睦美を演じた小泉は、本作のジャンルについて「最初はサイコサスペンスって聞いていたのに、公開が近づくにつれて気づいたら『サイコホラー』に変わっていて（笑）。存分に震えていただければ」と笑顔でコメント。 自身の役についても「ちょっと和ませられる……のかな？」と含みを持たせ、謎の多いストーリーへの期待を煽った。
◆望月歩・林芽亜里ら「目が離せないもの」は？
また、映画のキャッチコピー「あなたしか見えない」にちなみ、「今、目が離せないもの」を問われると、4人の個性豊かなプライベートが垣間見えた。望月は「撮影時期くらいに知ったのですが、『Mrs. Children（ミセス・チルドレン）』というバンドがありまして……」と切り出すと、 司会者から「ミスターチルドレン（Mr.Children）ではなく？」と即座にツッコミが。 高尾や小泉も巻き込みながら「違うんですよ、ミセスを追いかけてるんです」とシュールなジョークを貫き、 キャスト陣からも「怖い！いきなり何？」と総ツッコミを受けるなど、劇中のシリアスな雰囲気とは打って変わった仲睦まじいチームワークを見せつけた。
続いて林は「本当に最近ハマっている『サバの味噌煮』。 すっごい美味しいサバの味噌煮に出会ってしまって、それをきっかけにいろいろ開拓しようかなと思って離せません」と意外な食の好みを告白。 高尾は「家電屋さんでつい目に入っちゃう『電子レンジ』。 オーブンだったり、角張っていたり、白かったり黒かったり、いろんな種類を見るのが楽しくなっちゃってます」とこだわりを明かし、小泉も「ちょっと分かります」と共感。 その小泉は「動物が大好きで、『ビントロング』という生き物。 イヌみたいなネコみたいなクマみたいな哺乳類で、インスタの動画でパッと目に留まって。めっちゃ可愛いんです」と熱弁して会場を和ませた。
最後に見どころについて林は「愛されることによってこんなに変化してしまうんだ、という愛の形を楽しめる作品」、 高尾は「非現実的に思えるけど、どこか現実味もある不気味さ」、 小泉は「エリカと周りの人たちがどう関わっていくのか」とそれぞれアピール。 望月は「映画館にいる間だけでも、寂しさなどを忘れられるような楽しい時間を共有できたら。皆さんが誰かに話してくれたら嬉しいです」と力強く締めくくった。（modelpress編集部）
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