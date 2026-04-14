【CELINE】マットリップの新作が登場！なめらかなつけ心地が魅力の全8色をCHECK♡

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2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り！今回の新作は、マットリップながら、なめらかな塗り心地で重ねづけも楽しめる名品なんだとか...！フランスの女性気分を味わえる全8色を、ぜひチェックしてみてください♡

【CELINE】軽やかマットなリップバームに注目

2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り。

なんと、今回はよそおいを新たにスタイリッシュなシルバーのケース！仕上がりはもちろん、つける姿さえも美しいメゾンブランドならではのアイテムで、憧れのフランス女性になりきって。

ル・ルージュ・セリーヌ マット リップバーム

まるで素の唇のような自然なマット感に仕上がりながら、マットリップとは思えないスルスルとなめらかなつけ心地が特徴。

カラー展開は、重ねづけによる色調整ができる7色とユニバーサルに使えるクリアカラー1色の計8色。ケースはレフィル（6,050円）をつけ替えて使用可能。

ル・ルージュ・セリーヌ マット リップバーム 全8色 各9,460円（予定価格）／セリーヌ ジャパン

photograph_ Mana Hayashi

Ray編集部 エディター 佐々木麗

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