【CELINE】マットリップの新作が登場！なめらかなつけ心地が魅力の全8色をCHECK♡
2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り！今回の新作は、マットリップながら、なめらかな塗り心地で重ねづけも楽しめる名品なんだとか...！フランスの女性気分を味わえる全8色を、ぜひチェックしてみてください♡
【CELINE】軽やかマットなリップバームに注目
2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り。
なんと、今回はよそおいを新たにスタイリッシュなシルバーのケース！仕上がりはもちろん、つける姿さえも美しいメゾンブランドならではのアイテムで、憧れのフランス女性になりきって。
ル・ルージュ・セリーヌ マット リップバーム
まるで素の唇のような自然なマット感に仕上がりながら、マットリップとは思えないスルスルとなめらかなつけ心地が特徴。
カラー展開は、重ねづけによる色調整ができる7色とユニバーサルに使えるクリアカラー1色の計8色。ケースはレフィル（6,050円）をつけ替えて使用可能。
photograph_ Mana Hayashi
Ray編集部 エディター 佐々木麗