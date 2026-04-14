【漢字クイズ】「意気陽々」or「意気揚々」正解はどっち？この言葉聞いたことある...？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「意気陽々」と「意気揚々」では、どちらが正しいでしょうか？

「陽」と「揚」は紛らわしいですよね。

正解は、「意気揚々（いきようよう）」でした！

意気揚々とは、誇らしげに振る舞い、自信に満ちあふれて得意な様子を指す四字熟語のこと。

成功や勝利の後に、意気込みが高まって胸を張っている状態を表しており、試合後などの成功事例では「意気揚々と引き上げる」などのように使われることが多い言葉ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）