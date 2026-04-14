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相次ぐ県立高校の統合 教育現場で何が？ 新庄市では新庄志誠館高校が新たに誕生（山形）

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2599336?display=1

【写真を見る】【後編】県立高校の再編は今後どうなる？ 県教育局を直撃 伝統校の統合にはどんな課題が？ 県内の教育最前線に迫る（山形）

特集です。県立高校の再編整備についてです。

この春、新庄市で新たに開校した新庄志誠館高校。この高校は２つの伝統校が統合して誕生しました。

統合が進む県立高校。教育現場では何が起きているのでしょうか。

先週開校式が行われた新庄志誠館高校では開校に向けて県が４年前に（２０２２年）整備委員会を立ち上げ、去年は開校準備室を設置するなど具体的な内容を詰めてきました。

新庄志誠館高校 本間真澄 教頭（開校準備室メンバー）「どこを継承してどこを新しくするかというところを新庄北・新庄南の先生と何度も検討を重ねて進めていくところが一番苦労したところ」

学校生活の中心となる部活動や行事については、昨年度、両校で一緒に行なう機会を定期的に設けてきたそうです。

新３年生 叶内葵彩さん（新庄北から）「志誠館になる前から一緒に部活動をたまにしていてすごく仲が良いのでお互いを高め合っていけるチームになっていければと思う」

■新しい制服は

新しい制服はブレザータイプ。スラックスとスカート、ネクタイとリボンを選択して自由に組み合わせることが出来ます。

新３年生 廣野杏胡さん（新庄南から）「すごく気に入っていて今年から１年生から３年生が全員同じ制服になるので統一性もあってすごく良い」

■学び舎についてこんな声も

学び舎について、今年度は全日制・定時制ともに旧新庄北の校舎を使用する予定ですが、こんな声も。

新３年生 廣野杏胡さん（新庄南から）「私は市内在住なので大丈夫だが駅から通う人は大変だと思う」

県では、校舎の老朽化などを考慮し、将来的には旧新庄南高校の敷地内に全日制と定時制の校舎を新築するとしています。

■県立高校の再編は？ 県教育局を直撃

県内では、２０２４年度から毎年、致道館、米沢鶴城、新庄志誠館高校と学校の統合が続いています。

県立高校の再編は今後どうなるのか。県教育局を直撃しました。

矢野秀樹アナウンサー「３年連続で学校の統合が続いているが今後も統合は進んでいくのでしょうか」

県教育局 高校教育課 神原洋 室長補佐「県立高校の社会的役割なども踏まえると過度な統廃合とならないように考慮していく必要がある。統合して良かったと教育環境の充実に繋がったと思ってもらえるような計画を策定するよう心がけている」