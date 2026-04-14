4月14日、新潟市の春の風物詩『萬代橋チューリップフェスティバル』が始まりました。かわいらしいチューリップが景色に彩りを添え、見る人たちを楽しませています。

【吉田優アナウンサー】

「風に揺れる色鮮やかなチューリップ。この愛らしいチューリップと新潟市のシンボルで風情ある萬代橋のコラボレーションを楽しむことができます」



新潟市中央区の萬代橋で4月14日に始まった『萬代橋チューリップフェスティバル』。



今年は地元の園児などが大切に育てた2万4000本のチューリップが約500mの萬代橋を彩っています。



14日はその開幕を記念してオープニングセレモニーが開かれ、参加した園児が歌声を披露。風にそよぐチュ－リップのように体を左右に揺らしながら元気よく合唱しました。



その後は、音楽隊の軽快な演奏とともに色とりどりのチューリップを眺めながら、萬代橋の端から端まで歩いて渡りました。



【園児】

「紫色もある」



植えられているチューリップは赤・黄・紫の3種類。可憐に咲くチューリップを間近で見た園児は…



【園児】

「楽しかった」



【園児】

「（Q.何色のお花が好き？）赤色」



また、午後にはさっそく写真を撮影しに来ている人の姿も見られました。



【訪れた人】

「（橋の）なだらかな線とチューリップのきれいさがいい」



【訪れた人】

「（見るのが）楽しくて、春が来たという感じがする」



【訪れた人】

「風に揺れているのもかわいらしい。普段ここを走るが、こういうふうに彩りがあると気分が変わるし、春の陽気を感じる」



萬代橋チューリップフェスティバルは4月29日まで開催されます。