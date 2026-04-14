京都府南丹市で発見された「子どもとみられる小柄な遺体」は、行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。警察は「今すぐに事件性があるとは言えない」としています。最新の状況について、警察署前から中継でお伝えします。（「Nスタ」4月14日午後7時前の放送より）

【地図で見る】かばん・靴・遺体それぞれが見つかった位置関係と日付

刃物による刺し傷、切り傷なし

高柳光希キャスター：

京都府南丹警察署の前から中継で伝えます。

ここ10分ほどの動きとしては、関連や向かった先はわかりませんが、南丹警察署から4台の警察車両が出て行きました。

そして事件性の有無に関しては、今すぐ事件性があるとは言えないということもわかっています。確認できる限り、大きな刺し傷・切り傷はなかったという情報は入っています。

そして、南丹警察署から歩いて2〜3分のところに安達結希さんが通っていた園部小学校があります。

13日の夕方に遺体が発見された現場は、警察署から車で5〜6分ほどの約2km離れた場所です。また、12日には、警察署から3kmほどの場所で靴も発見されています。

行方不明になった3月23日から3週間以上が経過して、安達結希さんの遺体が見つかったということです。（身元が）判明したのはきょう（14日）です。

井上貴博キャスター：

事件・事故の両面で捜査を続けるということ、目立った外傷はないことがわかっています。



また死体遺棄事件として捜査するのかどうかについても、断定して言えることはないというのが現状です。

高柳キャスター：

地元住民に話を聞いていても、みなさん「まずは一刻も早く身元を特定してほしい、それだけだ」と話していましたが、ひとまず身元が特定されたという状況です。