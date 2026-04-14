京都府南丹市で子どもとみられる遺体が見つかった件について、元大阪府警刑事の中島正純さんに話を聞きます。

■これまでの経緯・位置関係

改めて情報を整理します。事件か事故かはまだ分かっていないのですが、南丹市では先月23日から安達結希くんが行方不明になっています。捜索が続く中、13日、市内の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。死後かなりの日数がたっているとみられています。

また、遺体が着ていた服なんですが、結希くんが行方不明となった当時の服装と矛盾しないということですが、靴は履いていなかったといいます。警察は遺体が結希くんの可能性もあるとみて14日、司法解剖を行っています。

■司法解剖で確認することは？「身元の特定」「死因の解明」など

──警察は司法解剖で遺体の何を確認しているのでしょうか。

まずは身元の特定。これが一番大切ですよね。それと死因の解明です。例えばこれが第三者が介在して、他殺の可能性があるのか、もしくはさまよって衰弱死してしまったなど事故の可能性があるのか。あとは死亡推定時刻。これも非常に大切なことになると思います。

ただ、もう一つ注目したいのは足の裏。靴が違うところにありました。でも遺体の発見現場が4キロも離れてる。ただこれ直線で4キロですから、行こうと思ったらもっともっと距離が長いと思うんですよね。

もし裸足で歩いているような状態であれば、靴下ということでしたけれども、靴下が相当汚れていたり、もしくは足の裏に傷があったりとか、そういう部分でですね。もし傷がなければ第三者が介在した可能性があって、そこに置かれたという可能性も捨てきれないということです。

──身元に関しては、早ければ今日（14日）にという話でしたけれども、これに関してはどうでしょうか。

今日（14日）の午前中に司法解剖をやっているので、今日中にいろいろなことが分かると思うのですが、ただ、警察の発表によると、まあ死後、相当たっているということであれば、この季節ですから、暑い日もありましたし、雨の日もありましたし、ご遺体が相当傷んでいる可能性があるわけですね。

となると、なかなか司法解剖しても難しいという可能性もあるわけなんです。だから本当に分かれば一番いいんですけれども、DNA鑑定であるとか、非常に難しい部分もあるので、もしかしたら長引く可能性もありますね。

“埋められた状態ではない”遺体はいつからその場所に？

──遺体は死後かなりの日数がたっていて、埋められた状態ではなかったということですが、いつ頃からその場所にあったと考えていますか？

私は亡くなってすぐこの場所に遺体があったというふうに思います。と言いますのは、例えば、最近、置かれたものだということであれば、もう死後数日たっているということなので、相当遺体が傷んでいる状態だと思うんです。その傷んでいる状態で、その場所に運ぶというのは不可能だと思います。

となると、亡くなってすぐにこの場所に何らかの形で遺体があって、その状態が続いたんだと私は思います。

──死因が分からない可能性はゼロではないんでしょうか。

分からない可能性は十分あると思います。本当に遺体の傷み具合によって、司法解剖でどれだけ分かるかということですね。

例えば他殺だった場合、首を絞められたら首の骨が折れていたりとか、舌骨が折れていたりとか。あと刺し傷が骨にあったとか、そういうことであれば他殺だと分かりますけれども、傷んだ状態で、そして衰弱ということであれば、なかなか分かりにくいかもしれませんね。

■今後の捜査は

──今後はどのように捜査が進められるとみていますか。

警察が注目している人物がいるとすれば、今回、リュックが見つかりました。そして、靴が見つかりました。そしてご遺体が見つかりました。最初のころは、おおがかりな捜索をしてましたけれども、途中からピンポイントで捜索してましたよね。途中から犯罪捜査に変わったわけですね。

では、警察はなぜピンポイントで捜索したのか。北海道から沖縄まで、山も、川も、海もあるわけですよね。なのに、ピンポイントで行っている。だから、警察が注目している人物の位置探索をしたんじゃないかと私は思ってるんです。

なので、警察が注目している人物の捜査を進めていくということになると思います。

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発見現場では現在も鑑識などが活動しているということで、こうした捜査の結果、さらには身元の特定次第では捜査本部を設置する可能性があるということです。

（4月14日午後5時ごろ放送『news every.』より）