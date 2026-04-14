お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（４７）が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、美大生になった姿を公開した。

「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました」と書き出した土屋。「＃日本大学藝術学部美術学科」とハッシュタグを付けて進学先を公開し、「新入生歓迎式」の立て看板の横に立ったショットをアップ。「たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります」と新たな想いをつづった。土屋はさらにハッシュタグを付け「＃ラブレターズ 先輩」「＃日藝賞 おめでとうございます！」とつづり、「キングオブコント２０２４」優勝のお笑いコンビ「ラブレターズ」との２ショットも披露した。

この投稿には「元気もらいました。頑張って！」「いつまでも挑戦、学ぶ姿勢、大切だなと年々改めて感じている中行動にしっかりされている姿本当に尊敬です」「これからも素敵な絵を楽しみにしてます。」「幾つになっても学ぼうとする気持ちが、本当に素晴らしいです。尊敬します」などの声が寄せられている。

土屋は１０日に美術大学に進学したと報告。２年間予備校に通った末、合格したことを発表していた。