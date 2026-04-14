株式会社タカラトミーは、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」を新たに展開する。

第１弾として“ぷにっ”としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」 (全４種：ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず）を希望小売価格各３３００円（税込)で、６月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

これは、累計出荷数２４５万個を突破した新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」の”ぷにぷに”とした触感を、キーチェーン付きの持ち運びやすいサイズにした新シリーズ。「ぷにコミュ」の本体側面の穴に指をいれ“ぷにぷに”触感のボタンを操作して、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような不思議な感覚でお世話やミニゲームを楽しめる。

直径約５.５センチの本体にキーチェーンを付け、外出先でも持ち運びやすい仕様にした。若い世代を中心に、鞄やポーチにお気に入りのアイテムを複数つけて持ち歩くトレンドが広がる中、勉強・部活・仕事など忙しい毎日の中でも、「すきま時間」に触って癒されてほしいという思いで開発した。

さらに、オリジナルデザインのキーチェーンやぬいぐるみ、「ぷにコミュ ハローキティのぷにるんず」にオリジナルのシリコンカバーが付属したセットなどの関連玩具も同時発売する。

「ぷにコミュ」シリーズは、“キャラクターとぷにぷにコミュニケーションが楽しめるシリーズ”として、今後もキャラクターコラボによる商品を予定。また、韓国、香港、台湾などアジア各地域でも順次展開していく。