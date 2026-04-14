◆プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)

巨人先発の則本昂大投手が勝ち投手の権利を得て6回無失点でマウンドをおりました。

今季2度目の先発登板となった則本投手。初回を三者凡退におさえる上々の立ち上がりを見せると、2点の援護をもらった2回は2死から6番・木浪聖也選手に四球を与え、7番・前川右京選手にセンター前ヒットを許し、1、2塁のピンチを招きます。それでも後続をおさえ無失点で切り抜けると、則本投手はさらに調子を上げていきます。

阪神の強力打線を前に安定した投球をつづけ、3回、4回、5回と三者凡退。勝ち投手の権利を得たあと6回のマウンドにも上がり、先頭は相手先発・才木浩人投手の代打、福島圭音選手をセカンドゴロ、近本光司選手をサードライナーに打ち取りリズムよく2死とします。

続く中野拓夢選手にはヒットを許しますが、強打者・森下翔太選手には、ストレートを連投する強気のピッチング。最後は外角いっぱいに渾身のストレートを決め、見逃し三振に切って落としました。

則本投手は森下選手を打ち取った瞬間、マウンド上で雄たけび。気迫のピッチングで6回無失点。7回表の打席の場面で代打が送られお役御免となりました。