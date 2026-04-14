株式会社ブリヂストンは、米国コロラドスプリングスで2026年4月13日から16日にかけて開催されている宇宙関連シンポジウム「第41回Space Symposium」に、月面探査車用タイヤ（弾性車輪）を出展しています。展示はJAXAが運営する「Japanese Space Industry」ブースで行われており、同社の出展は2024年から3年連続です。

今回展示されているのは、中小型月面探査車向けタイヤのコンセプトモデルです。月面探査車を模したモビリティに装着した状態で出展されており、レゴリス（月の砂）や岩場などを想定した環境での走行の様子を、来場者が「見て・触れて」体験できる構成となっています。

空気を使わない金属製タイヤ、ラクダの足裏がヒントに

月面はほぼ真空のため、空気でタイヤを膨らませることができません。さらに、地表を守る大気がないため、120度からマイナス170度という激しい温度変化や宇宙線（高エネルギー放射線）にさらされ、ゴムや樹脂の使用も困難です。ブリヂストンはこれらの条件に対応すべく、全て金属で構成されたタイヤを開発しています。

開発は2019年に始まり、現在は第2世代にあたるスポーク構造のモデルへと進化しました。第1世代では、砂漠でも重い荷物を運ぶラクダの足裏の肉球から着想を得て、金属製フエルトを接地面に配置することで微細な砂との摩擦力を高める構造を採用していました。

第2世代では、同社が地上向けに開発してきた空気充填不要の次世代タイヤ「AirFree」の技術を応用し、薄い金属製スポークでトレッド部を回転方向に分割する構造へと刷新。接地面積を確保してレゴリスへの沈み込みを防ぎつつ、岩場も乗り越えられる走破性と耐久性の両立を目指しています。構造シミュレーションによってスポークの形状や厚みを最適化し、しなやかに変形しながらも金属部材の局所的なひずみを抑えることで、疲労耐久性も高めているとのことです。

ispaceやアストロボティックとの連携も進む

こうした月面探査車用タイヤは、鳥取砂丘の月面実証フィールド「ルナテラス」などで走行試験が行われており、耐久性能や駆動力などのデータが蓄積されています。

ブリヂストンは実用化に向けて国内外のパートナーとの連携も進めています。2024年11月には米Astrobotic Technologyとの協業契約を締結し、2025年7月には株式会社ispaceと中小型月面探査車向けタイヤの実用化を目指す基本合意書を交わしました。ispaceとの取り組みでは、同社が研究開発を進める小型および中型月面探査車のプロトタイプにブリヂストンのタイヤを装着し、地上での評価検証を進めるとしています。

ブリヂストンは、月面探査車用タイヤの開発を、中期事業計画（2024年から2026年）で探索事業に位置付ける「AirFree」技術の活用領域を、地球から宇宙・月面へと広げる取り組みの一環と捉えています。将来的には、月面という極限環境で磨いた技術を地上のタイヤ開発にも還元していく考えです。

関連画像・映像

【▲ モビリティに装着されたブリヂストンの月面探査車用タイヤのコンセプトモデル（Credit: ブリヂストン）】

【▲ 月面の岩などの悪路を想定した環境に設置された、ブリヂストンの月面探査車用タイヤ（Credit: ブリヂストン）】

【▲ 月面の沈み込みやすい微細な砂地を想定した環境で接地する、ブリヂストンの月面探査車用タイヤ（Credit: ブリヂストン）】

【▲ ブリヂストンの月面探査車用タイヤのコンセプトモデル（Credit: ブリヂストン）】

文・編集／sorae編集部

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