※4月22日、東証グロース市場に上場予定のＳＱＵＥＥＺＥ <558A> [東証Ｇ]は14日、公開価格を発表した。

●ＳＱＵＥＥＺＥ <558A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：4月22日

　事業内容：自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の
　　　　　　企画・開発、DX全般のコンサルティング等

　公開価格：3110円
　仮条件：2910円～3110円
　想定発行価格：3110円

　上場時発行済み株式数：309万5800株
　公募：5万株
　売り出し：95万0900株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限15万0100株
　ブックビルディング期間：4月7日～13日
　公開価格決定日：4月14日
　申込期間：4月15日～20日
　払込日：4月21日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2026年4月14日]

株探ニュース