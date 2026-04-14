※4月22日、東証グロース市場に上場予定のＳＱＵＥＥＺＥ <558A> [東証Ｇ]は14日、公開価格を発表した。



●ＳＱＵＥＥＺＥ <558A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：4月22日



事業内容：自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の

企画・開発、DX全般のコンサルティング等



公開価格：3110円

仮条件：2910円～3110円

想定発行価格：3110円



上場時発行済み株式数：309万5800株

公募：5万株

売り出し：95万0900株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限15万0100株

ブックビルディング期間：4月7日～13日

公開価格決定日：4月14日

申込期間：4月15日～20日

払込日：4月21日



主幹事：ＳＢＩ証券



[2026年4月14日]



株探ニュース