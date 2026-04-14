ウェルディッシュ <2901> [東証Ｓ] が4月14日大引け後(19:57)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は1400万円となり、通期計画の2億7000万円に対する進捗率は5.2％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は2億5600万円の黒字に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は200万円の黒字となった。



※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース