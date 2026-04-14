4月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ロゴスホールディングス <205A> [東証Ｇ] 決算月【5月】 4/14発表

毎年5月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を対象株主数で按分した電子ギフトを贈呈する。25年11月末時点の株主数で算定した場合、1人あたり1万3003円となる。



マネーフォワード <3994> [東証Ｐ] 決算月【11月】 4/14発表

毎年5月末と11月末時点で100株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて「マネーフォワード ME」プレミアムサービスのクーポンなどを提供する。



■記念優待 ――――――――――――



エレベーターコミュニケーションズ <353A> [福証] 決算月【5月】 4/14発表

創業20周年および上場記念株主優待を実施。26年5月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト5000円分を贈呈する。



はてな <3930> [東証Ｇ] 決算月【7月】 4/14発表（場中）

上場10周年を記念した株主優待を実施。26年7月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト2万5000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



パソナグループ <2168> [東証Ｐ] 決算月【5月】 4/14発表

抽選式株主優待で保有株数と保有期間に応じて「応募口数」が変動する仕組みを導入し、長期保有株主を優遇する。



ガーデン <274A> [東証Ｓ] 決算月【2月】 4/14発表

保有株数の区分を新設し、保有株数に応じて年2～10枚の優待券を贈呈する。



ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> [東証Ｇ] 決算月【8月】 4/14発表

6月末割当の1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。保有株数に応じて2000～2万4000マイルの付与に拡充する。



ユナイテッド＆コレクティブ <3557> [東証Ｇ] 決算月【2月】 4/14発表

株主優待に利用制限を設け、1回の会計金額1000円ごとに1枚（500円割引）まで利用可能とする。



メディカルネット <3645> [東証Ｇ] 決算月【5月】 4/14発表

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更する。



いちご <2337> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/14発表

Jリーグトップパートナー契約の終了に伴い、株主優待を「いちご THANKS!マンスリープレゼント」に移行。農産物などを抽選でプレゼントする。



※いちごホテルリート投資法人 <3463> [東証Ｒ]、いちごオフィスリート投資法人 <8975> [東証Ｒ]、いちごグリーンインフラ投資法人 <9282> [東証IF]も同様に株主優待制度を移行する。



■廃止 ――――――――――――――



ＳＦＰホールディングス <3198> [東証Ｐ] 決算月【2月】 4/14発表

クリエイト・レストランツ・ホールディングス <3387> との合併に伴い、株主優待制度を廃止する。



株探ニュース