2026年4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。本日、ティザー映像を公開！

ティザー映像：https://youtu.be/-JGJSCBLvnI

ティザー映像では、友人に教えてもらった最新AI「MIRA」を使い、軽い気持ちで対話を始めた主人公・相内亮佑（砂田将宏）が、過去のデータを元にAIによって次第に翻弄されていく様を描いている。仕事も順調、友人にも恵まれ、恋人とも結婚間近という順風満帆な生活を送っていた主人公は、なぜAIに声を荒げるほど感情が高ぶってしまうのか？AIに話した主人公の本音とはなにか？

そんな本作の主題歌は、BALLISTIK BOYZの「All you need is me」に決定！

“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いた楽曲で、ティザー映像にも使用されているように、物語の一番注目ポイントでかかるダイナミックかつシリアスなサウンドにも注目だ。

本作の企画・プロデューサーを務める三井陽介は「ドラマの空気感と、とてもマッチした素敵な曲です。この曲タイトルのように、大切な人にはっきりと言い切ることができたら…そんなことを思いながら聞かせていただきました。『All you need is me』を何度も聴いていただいた上で、ドラマ本編をご覧いただけると嬉しいです」と語った。

ドラマオンエア前日に行う先行試写会では、主題歌「All you need is me」をBALLISTIK BOYZが生披露することも決定！試写会は4月28日（火）19時〜21時 都内某所にて開催。主題歌披露の他、主演・砂田が登壇してのドラマ裏話披露や、質疑応答も。詳細の発表は番組公式X（@M_ManWithMira_b）にて。

■イントロダクション

AIが教えてくれるのは

あなたが本当に望む「答え」か、それともーー

結婚という幸福な決断を翌日に控えた相内亮佑（砂田将宏）。

順風満帆に見える彼の心を占めていたのは、優秀な恋人・林めぐみ（藤江萌）に対する「劣等感」と「迷い」だった。

行き場のない感情を抱えた彼が、ふと起動した最新のAIチャットボット「MIRA」。

「その悩み、あなたを完全に理解したAIに相談しませんか？」

「MIRA」は、スマートフォンやPCに蓄積された膨大なデータから亮佑自身が目を背け続けてきた「内なる声」を抽出していく。

自分とAIだけの密室空間。

ノイズのない世界で、完璧な客観的データを突きつけられた時 亮佑が導き出す「究極の選択」とは――。

AIという「鏡」を通して、現代人の心の奥底を描き出す。

あなたの価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマ。

■番組概要

出演者：砂田将宏 藤江萌 内山昂輝

主題歌：「All you need is me」（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）

脚本：中村允俊

演出：浦翔也

制作：関根龍太郎 新井秀和

企画/プロデューサー：三井陽介

プロデューサー：伊藤裕史 中村允俊 磯貝美来 川野辺圭吾

企画・制作：storyboard

制作プロダクション：bird and insect

制作協力：AX-ON エニシ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/hanashisugita-otoko/

番組公式X：@M_ManWithMira_b

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※このドラマは存在しますが、登場する人物、団体名、スタッフの一部は架空です。