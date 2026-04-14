4月14日までに、女優の奥菜恵がInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

奥菜は、《WEB LEON公開しました》と題し、ライフスタイル＆ファッション誌「LEON」のグラビア連載『美しい人』に登場したことを報告。撮影時の衣装に身を包んだショットを添えた。

「添えられた写真には、足を組みソファに座る奥菜さんが写っています。肩に黒のファーがついた、ボリュームのあるシースルードレスに、スカート部分には大きくスリットが入っていて、組んだ足が大胆に見えるセクシーショットとなっています」（芸能プロ関係者）

露出度の高い衣装に身を包んだ奥菜。その色気があふれた姿に、コメント欄にはファンから絶賛の声が並んでいた。

《奇跡の美魔女になられましたね》

《めちゃくちゃ美しくって見とれちゃいました》

46歳とは思えぬ美貌は、ファンも驚きを隠せないようだ。

1992年にドラマ『パ☆テ☆オ』（フジテレビ系）でデビューした奥菜。当時13歳という若さだったが、『若葉のころ』『青の時代』（ともにTBS系）をはじめ、多くのドラマや舞台に出演してきた。

「1996年にはミュージカル『アンネの日記』では、ゴールデン・アロー賞の演劇新人賞を受賞するなど、女優としての実力も支持され、清純派女優として一躍、人気となりました。10代で売れっ子女優となった奥菜さんですが、世間からのイメージに悩むこともあったそうです。圧倒的な美貌は、いまも健在です」（前出・芸能プロ関係者）

芸歴は34年となった奥菜。2016年3月には俳優の木村了と3度めの結婚を発表した。40代となり、活動に深みが増している。

「木村さんのサポートもありながら、奥菜さんは2人の子どもの育児と仕事を両立させています。現在は女優業だけではなく、フードバンクと居場所作りをかけ合わせたプロジェクト『まるのWA』を立ち上げました。2025年8月には第1回のイベントを開催し、現在も精力的に活動しています。年齢を重ねながら広がっている活動の幅も、落ち着いた大人の色気につながっているのかもしれません」（同前）