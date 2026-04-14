藤原ナミ（C）田中智久／ヤンマガWeb

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　グラビアアイドルの藤原ナミが『週刊ヤングマガジン』（講談社）の公式サイト『ヤンマガWeb』のシリーズ企画「働くお姉さん」に登場した。

【写真】まさか…ガソスタで大胆過ぎるポーズを見せた藤原ナミ

　本企画は、専門的な資格も所持しているタレントが、もし職場で働いていたら、様子をのぞいてみたい…という願望をかなえるシリーズで、タレント業では見せない姿や表情がテーマとなっている。

　Hカップにウエスト55.5cmという驚異的なメリハリボディを誇る藤原が、普段働いているのはなんとガソリンスタンド。そのギャップと、普段は見られない“働くお姉さん”の姿を披露している。