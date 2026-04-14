”驚異的メリハリボディ”藤原ナミ、ガソリンスタンドで大胆披露
グラビアアイドルの藤原ナミが『週刊ヤングマガジン』（講談社）の公式サイト『ヤンマガWeb』のシリーズ企画「働くお姉さん」に登場した。
【写真】まさか…ガソスタで大胆過ぎるポーズを見せた藤原ナミ
本企画は、専門的な資格も所持しているタレントが、もし職場で働いていたら、様子をのぞいてみたい…という願望をかなえるシリーズで、タレント業では見せない姿や表情がテーマとなっている。
Hカップにウエスト55.5cmという驚異的なメリハリボディを誇る藤原が、普段働いているのはなんとガソリンスタンド。そのギャップと、普段は見られない“働くお姉さん”の姿を披露している。
【写真】まさか…ガソスタで大胆過ぎるポーズを見せた藤原ナミ
本企画は、専門的な資格も所持しているタレントが、もし職場で働いていたら、様子をのぞいてみたい…という願望をかなえるシリーズで、タレント業では見せない姿や表情がテーマとなっている。
Hカップにウエスト55.5cmという驚異的なメリハリボディを誇る藤原が、普段働いているのはなんとガソリンスタンド。そのギャップと、普段は見られない“働くお姉さん”の姿を披露している。